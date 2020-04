La venta online todavía no arranca en los comercios

La semana pasada el comercio minorista de San Francisco retomó la actividad, pero sólo bajo la modalidad de venta online con entrega por delivery. Y según el Centro Empresarial y de Servicios (CES), los comercios solo vendieron un 20 por ciento de lo normal, por este motivo desde la entidad continúan en conversaciones con las autoridades municipales para consensuar otras flexibilizaciones y poner en marcha la economía.

Darío Tamagnini, titular del CES, manifestó a El Periódico que “la primera semana bajo la modalidad de venta online fue casi de prueba, con muy poco movimiento comercial. Todos los comercios que no estaban trabajando hicieron algunas operaciones pero pasa que el mercado no está muy ávido de consumir”.

Según Tamagnini, en la primera de venta online “los comercios vendieron un 20 por ciento de lo que estaban vendiendo normalmente, es decir un 80 por ciento abajo. Al no estar las puertas abiertas el consumo se reduce, no es fácil provocar la venta si no tenés contacto con la gente, hubo movimiento, eso es un indicio de que hay necesidad. Por eso queremos consensuar con el municipio qué se puede hacer para que todo funcione dentro de las reglas de la cuarentena y no haya problemas para la salud de nadie”, expresó.

Flexibilización

Si bien el titular del CES remarcó la importancia de poner en marcha la actividad comercial, también aceptó la necesidad de tener cuidados para evitar posibles contagios.

“Estamos buscando la vuelta para elaborar un protocolo que permita flexibilizar un poco más la actividad comercial pero sin dejar de lado el hecho de la salud. Estamos en charlas y contactos diarios con autoridades municipales y de los dos lados estamos cuidándonos y viendo qué se puede hacer”, aclaró.