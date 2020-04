¿Qué protocolo utiliza San Juan para los peluqueros que vuelven a trabajar este lunes?

Desde hoy los salones de esa provincia pueden atender al público cumpliendo con un protocolo con varios puntos. En San Francisco, no hay novedades aún respecto a la vuelta de esta actividad.

Luego de que Alberto Fernández anunciara que se comenzaría con la cuarta etapa de la cuarentena y se autorizaba a más actividades para que vuelvan a funcionar, el gobierno de San Juan anunció que entre las profesiones que volvían al ruedo estaban los peluqueros.

El anunció lo realizó el propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y la medida regirá desde este lunes. Además, las autoridades sanjuaninas otorgaron el permiso también al personal doméstico, al sector de la industria, abogados y contadores.

En San Francisco, los peluqueros mostraron su necesidad de volver al ruedo con su actividad e inclusive se reunieron días atrás con el municipio.

Protocolo para realizar la actividad

El Gobierno de San Juan decidió que las peluquerías funcionen exclusivamente en los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 10 a 16.

Entre las medidas específicas que deberán respetar los prestadores de estos servicios:

-Se deberá colocar en la puerta del salón un paño humedecido con lavandina, con el fin de desinfectar las suelas de los zapatos antes del ingreso del cliente, el mismo debe ser periódicamente desinfectado.

-Se deberá, al momento del ingreso del personal del salón, como así también el de los clientes, tomar la temperatura de cada persona previendo medidas de higiene del termómetro. En caso de superar la misma los 37,5°, se deberá impedir el ingreso y comunicar la situación a la autoridad sanitaria.

-El personal de trabajo debe contar con: cubreboca o mascarillas, guantes en la medida de lo posible y pechera de trabajo. Estos deberán ser provistos por el empleador. En caso de ser descartables, deberán ser desechados después de ser utilizados con cada cliente. En caso de ser reutilizables deberán ser desinfectados correctamente antes de atender al siguiente cliente, siempre que conserven su funcionalidad intacta, no presentando rotura alguna.

-El personal de trabajo deberá limpiar y desinfectar todos los elementos que utilice el profesional y que estén en contacto con el cliente antes de comenzar con la atención del siguiente y al finalizar la jornada laboral.

-La atención se brindará exclusivamente mediante turno previamente pactado por vía telefónica o electrónica.

-El otorgamiento de los turnos debe garantizar el distanciamiento entre personas, considerando para ello: a. Tipo de trabajo a realizar al cliente (corte, tintura, etc.). b. Demora del trabajo a realizar. c. Circulación dentro del establecimiento según el trabajo a realizara cada cliente. d. Cantidad de personal que trabaja en simultáneo. Entre ellos deberán conservar la distancia mínima establecida entre personas, si no fuera posible cumplir lo anterior por las dimensiones del local, establecer turnos de trabajo. e. El factor de ocupación del establecimiento debe ser del 50% del factor de ocupación autorizado.

-En caso de existir clientes con necesidad de asistir con acompañante, el otorgamiento del turno se hará considerando al acompañante dentro del factor de ocupación del local, debiendo ambos (cliente y acompañante) acogerse a las normas sanitarias establecidas.

-Se le colocará a cada cliente una bata o toalla, debidamente higienizada y desinfectada, debiendo luego de su uso, colocarse dicha bata y/o toalla para ser lavada (no secada) en un cesto. 9. Se encuentra prohibido el uso de revistas o material de lectura en el local, como así también el consumo de bebidas o alimentos dentro del mismo.