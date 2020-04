Merendero de barrio Acapulco necesita donaciones para seguir funcionando

El merendero-comedor “Sonrisa para un Niño” del barrio Acapulco de Josefina pide ayuda para seguir funcionando. En el espacio solidario, ubicado en Calle 16 N° 203, se ofrecen meriendas y comidas para niños y sus familias.

El lugar, contaron, estuvo subsistiendo a partir de las donaciones de vecinos y de organizaciones sociales, como Pablo Curró, un vecino que cuenta con huerta y suele donar sus cosechas, Lorena Benedetto a través de su asociación civil "Ayudando a Crecer" y Red Solidaria. Pero la situación es cada vez "más complicada", aseguraron.

Por eso, desde el lugar solicitaron la ayuda con donaciones, principalmente de alimentos. Así, se puede colaborar con carne, frutas, verduras, leche, cacao, productos de panificación o alimentos no perecederos, aunque también con dinero en efectivo o elementos que puedan serles de utilidad como colchones o muebles.

Interesados en colaborar pueden comunicarse con Norma Vocos al teléfono (03564) 15522753.

"En un barrio atravesado por las más variadas problemáticas, con zonas liberadas para disputas entre personas que hacen de la venta de tóxicos un trabajo, tóxicos que destruyen hasta los rincones más profundos de las mentes de todos nuestros pibes, en un barrio en donde la violencia de género adquiere un matiz propio, que es el de la violencia que sufren las mujeres que habitan en los barrios postergados, marginalizados, olvidados y condenados a la miseria, en un barrio discriminado, al que se le pone atención por las consecuencias de vivir toda una vida inmersos en la indignidad, pero nunca en las causas de esa indignidad, en ese barrio, Acapulco de Josefina, se ha creado y sostiene cotidianamente el merendero-comedor 'Sonrisa para un Niño'. Ubicado en Calle 16 N° 203, se ofrecen meriendas y comidas para niños y niñas, madres solteras, sin trabajo y víctimas de violencia de género", se lee en el pedido que viralizan, para llegar a más personas.

El texto sigue: "'Sonrisa para un Niño' no solo es merienda, no solo es comida, sino que, también, apostamos a por la educación, a través del apoyo escolar, porque entendemos que sin educación la inclusión en la sociedad se vuelve muy compleja. Igualmente, a través de la entrega responsable de ropa, se ayuda a los vecinas para que puedan hacer más tolerable el calor o el frío y para que puedan vestir a sus hijos. En resumen, en Sonrisa para un Niño tratamos de atajar todos los pelotazos que esta cruda realidad nos lanza continuamente, confiando en que el crecimiento en un ambiente sano, con las necesidades básicas cubiertas y con acceso a la educación, puede crear una realidad distinta para nuestros pibes. Por eso, todas las tareas antes mencionadas constituyen el grueso de nuestras actividades, pero no se agotan ahí, sino que vamos respondiendo a las demás necesidades que la realidad de nuestro barrio nos va demandando".