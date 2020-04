Gallegos podría ser operado mañana

Leonardo Gallegos, el hombre que resultó baleado hace unos días en Frontera, podría ser operado mañana, según contó Fernanda, su hermana, a El Periódico.

La mujer explicó que le hicieron drenaje en el pulmón y que le bajaron las dosis que utilizaban para sedarlo, por lo que hoy intentó abrir los ojos. "Quieren ver cómo despierta y mañana, si todo sigue así, lo operan", detalló.

A la vez, agregó: "De la bala no me dijeron nada. Tiene dos coágulos en el tórax, hay que esperar que no se revienten porque sino sería terrible. Está aguantando, mañana lo operan, no sabemos la hora, a las 7 voy a ir al hospital".

El hombre permanece internado en el Hospital de Córdoba, a donde fue trasladado desde el Hospital J. B. Iturraspe de nuestra ciudad.