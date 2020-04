Rompen vidriera y roban dos cervezas de un negocio: hay un detenido

Cerca de la medianoche de ayer, delincuentes robaron en la fiambrería "Elbrico", ubicada en Bv. Roca esquina Moreno, y se llevaron algunas botellas de cerveza.

Según contó el propietario del comercio, Laureano Vaillard, los ladrones rompieron una vidriera para lograr el cometido. "Yo estaba en mi casa y me llaman avisando que me habían entrado adentro del negocio. Me rompieron la vidriera del costado, la chiquita, me la estamparon con un caño y no llegaron a robarme nada. Hicieron más daño que otra cosa porque debe haber sonado la alarma", contó.

Del lugar, apenas se llevaron dos envases de cerveza. "Cuando llegué estaba la Policía, llevé a mi señora y yo decidí quedarme en el negocio. Me dijeron que lo habían agarrado al tipo a la vuelta del negocio por Juan José Paso", agregó.

El hombre lamentó los daños que le ocasionaron: "Me arruinaron. Uno no llega a fin de mes y ahora tiene que ponerse con esto". Las pérdidas, manifestó, rondan los 15 o 20 mil pesos.

Se trata del tercer robo que sufre el dueño de este negocio desde que abrió sus puertas. "Ya me habían entrado el año pasado, esa vez habían roto un pedacito de vidriera que había salido unos dos mil pesos. Pero es la tercera vez que entran. Por un lado doy gracias a Dios que nunca estuve presente, pero por el otro lado ya van dos veces que entran por la puerta del frente y ahora por la vidriera. Y uno sospecha", sostuvo.

Por lo ocurrido, el propietario analiza la contratación de un seguro. "Lamentablemente estoy analizando poner un seguro contra vidrieras. Rejas es imposible, son cuatro vidrieras más la puerta, más el vidrio, tenés que hablar de 80 mil pesos, es imposible", dijo.

Según testigos, tras lo ocurrido se desató una persecución que habría terminado con un herido de bala y un detenido aunque aún no hay confirmación oficial al momento de la Policía.