En la oposición se diferenciaron de Stoppani y remarcaron que Córdoba Cambia no participa de operativos

Si bien en todo el país avanzan proyectos para que distintos órganos legislativos sesiones a través de videoconferencia o bien en recintos más amplios con medidas de seguridad, con muchas localidades que ya lo hacen, en San Francisco el Concejo Deliberante aún no volvió a sesionar desde que se decretó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo y en la próxima semana podría haber novedades al respecto.

Sin embargo, entre los concejales de la oposición las posturas frente a este tema y otros respecto a la emergencia sanitaria están divididas. Ayer, el referente de Córdoba Cambia, Luciano Stoppani, reiteró su pedido de que se reabra el Concejo y que vuelva a sesionar, aunque sea por videoconferencia, y propuso varias medidas para discutir en el marco de la cuarentena obligatoria. Stoppani también cuestionó al Gobierno municipal por la falta de reuniones para tomar decisiones.

Tanto Andrés Romero (Córdoba Ciudadana) como Cristian Canalis (UCR) consideraron que actualmente las sesiones no son prioridad y manifestaron su desacuerdo con la actitud de Stoppani y también de los restantes concejales de ese bloque, Angelo Cornaglia y Cecilia Roffé, por no haber participado de ninguno de los operativos de control vehícular y la desinfección de vehículos que llevan a cabo diariamente desde que comenzó el aislamiento entre funcionarios y concejales, junto a personal de salud y policial.

Diferencias por el trabajo diario

"Desconozco por qué no han participado, son decisiones políticas mirando a lo partidario y no a la situación en general. Los funcionarios y concejales tenemos la obligación de estar en la primera línea junto a los profesionales de la salud, trabajando para cuidar a los sanfrancisqueños y me parece que eso es lo que se ha hecho. Pueden existir diferencias, pero lo que tiene que primar es la responsabilidad", dijo Romero.

"Apenas se conoció la situación de la pandemia, tanto Cristian Canalis como yo nos pusimos a disposición. Tuvimos reuniones con el oficialismo y además de aportar nuestra mirada, nos pusimos a disposición para poder trabajar en base a lo que necesite el Gobierno, que es el que conduce y toma decisiones en estas situaciones", explicó Romero, que diferenció en esa actitud a Gabriel Vicentini, tribuno de cuentas de Córdoba Cambia, quien sí se mantuvo trabajando en los controles y desinfección.

Sobre el pedido de Stoppani, la respuesta de Romero fue contundente: "Lo de las sesiones está siendo utilizado para presionar y tener algo que decir en las redes o en los medios que en acciones concretas. Las acciones concretas se ven en las medidas del Gobierno y ahí hay que estar trabajando y acompañando", dijo.

"No estamos en contra de sesionar, al contrario, pero me parece que la prioridad hoy pasa por ponerse a disposición y trabajar juntos entre oficialismo y oposición en todos los frentes posibles. Mientras más gente haya mejor y más vamos a poder ayudar a los vecinos, que de por sí están colaborando cumpliendo con las restricciones de la cuarentena. No es fácil, y sin embargo San Francisco presenta un alto cumplimiento", agregó el concejal que representa al sector del kirchnerismo.

Canalis, por su parte, evitó responder directamente pero mostró sus diferencias con los concejales del bloque que representa mayoritariamente al macrismo: "No hacía falta ninguna invitación para participar y ponerse a trabajar, los que estamos lo hicimos desde el primer momento. Simplemente había que estar", manifestó.

"No tengo ningún problema en sesionar, lo deberíamos hacer en forma presencial tomando todas las medidas de seguridad. En algún momento lo vamos a tener y hay cosas muy importantes que tratar, pero me parece que la prioridad en este mes era el tema de la salud", explicó el edil del radicalismo.

Las tareas de los concejales

Tanto Romero como Canalis aseguraron que de lunes a sábados funcionarios y concejales cumplen con la desinfección de vehículos por la mañana en el espacio montado en Amos; y que además forman parte del personal encargado de los controles vehiculares en los distintos accesos a la ciudad.

"Por la mañana se montó un centro de desinfección de Amos y ahí estamos desinfectando entre 250 y 300 autos diarios que circulan en la ciudad, de lunes a sábado. Lo estamos haciendo no solo los concejales de la UCR, Córdoba Ciudadana y el oficialismo sino también funcionarios de las distintas secretarías y los tribunos de cuentas, inclusive Gabriel Vicentini, de Córdoba Cambia", señaló Romero.

El representante de Córdoba Ciudadana también aclaró que todo su espacio se puso a disposición del Gobierno municipal y que también han realizado entrega de bolsones de alimentos a familias que lo necesitan. "Nuestra postura como espacio político, no solo mía, fue ponerse íntegramente a disposición. De hecho también colaboramos con la ayuda alimentaria en distintos barrios, reforzando la ayuda del Gobierno", dijo.

"Si bien presentamos diferencias entre los bloques, en esto hubo una madurez política importante ante la situación. Prima el buen clima también con los funcionarios y estamos trabajando con el compromiso de cuidar a los sanfrancisqueños, que es lo más importante", concluyó Romero.

Por su parte, Canalis también explicó que desde el comienzo del aislamiento se puso a disposición del Ejecutivo municipal. "Entendí que ese era el mejor aporte que podía hacer como concejal y servidor público. Estamos siete horas diarias en la desinfección de vehículos, sábados incluidos. Y a la noche en distintos controles en los accesos a la ciudad. Hay días que dedicamos más de 14 horas. Es lo que teníamos que hacer", aseguró.

El edil del radicalismo agregó que si bien no hay sesiones mantienen permanente comunicación con funcionarios y concejales del oficialismo y el intendente Aresca, tanto por los operativos como por distintas propuestas. "Alguno desde la tranquilidad de su casa opina, pero el trabajo que se está haciendo es muy intenso. Agradezco a la sociedad de San Francisco por el esfuerzo enorme que hace y también a muchos funcionarios y empleados que también tienen familia y sin embargo están con nosotros combatiendo la pandemia y tratando de que el impacto sea el menor posible", indicó.

Además, añadió que en base a sugerencias de comerciantes del sector de la alimentación, propuso que se extienda dos horas más el cierre de almacenes y proveedurías, o bien que se restrinja el horario de los grandes supermercados. Además, consideró que debe hacerse una fumigación más intensa para prevenir el dengue.

Stoppani defendió su postura

Si bien aseguró que desde el comienzo manifestó su intención de colaborar, Stoppani justificó su ausencia y la de su bloque al señalar que no fueron invitados formalmente para hacerlo. Además, consideró que es peligroso que personal no capacitado trabaje en los puestos de control.

"Nosotros desde que inicio la pandemia no fuimos invitados formalmente en ninguna acción del Ejecutivo cuando nos hemos ofrecido miles de veces. Nos dijeron que pasemos por el Tribual de Faltas porque se reúnen ahí. Caer ahí, que te miren y no saber si tener que entrar o no entrar…", dijo ante la consulta de este medio.

"Fui el único concejal en el lanzamiento del COE. No me invitó nadie. No sabía si me iban a dejar pasar y por suerte fui bien recibido, ahora después no me invitaron a participar nunca más en nada. Si yo muestro mi predisposición, me podrían invitar a seguir participando. Nosotros no tenemos afinidad con el Ejecutivo como ellos, de estar todo el día juntos. Por eso no hemos participado", explicó.

Finalmente, el referente del macrismo en la ciudad aseguró que tampoco consideró participar de la desinfección por su tarea como médico. "Yo soy médico, ¿me voy a estar arriesgando a lavar autos del delivery y después atender a pacientes en mi consultorio?", expuso.

Además, señaló que es "peligroso" trabajar en los controles de acceso a la ciudad. "No podés poner a una persona que cumple una función en otra función. Si llevás un colectivero al control de la ruta 19 y lo embiste un camión, ¿cómo explicás legalmente que sacaste un trabajador y lo pusiste a trabajar en otro lado? Mientras vayan las cosas bien no vas a tener problema, ¿pero si te pasa algo? Me parece una irresponsabilidad total porque es peligroso", argumentó.

Destacó el trabajo a nivel nacional y provincial

Finalmente, Stoppani elogió el trabajo coordinado que se realiza a nivel nacional y provincial por el presidente Alberto Fernández y también el gobernador Juan Schiaretti, e incluso del intendente Martín Llaryora en la ciudad de Córdoba, pero reiteró su postura de que el Concejo Deliberante debe sesionar para tratar numerosas propuestas, relacionadas con nuevas disposiciones en los controles de vehículos, transporte de mercaderías, mesa multisectorial entre representantes de distintos sectores y el Gobierno local, y también ante la grave situación del dengue, entre otras.

"Es la tercera vez que pedimos que reabran el Concejo para poder tratar estas medidas. Tenemos muchos pedidos de la gente, somos la primera oposición y no podemos dar solución porque el Concejo está cerrado", justificó.

"Viendo lo bien que está trabajando el presidente Alberto Fernández, Schiaretti, el mismo Llaryora en Córdoba, que convocaron a la oposición al presidente de bloque, a los legisladores y se está trabajando muy bien. Córdoba es una de la provincia es una de las provincias que mejor trabaja junto a la ciudad de Buenos Aires", aclaró.

"Nos llama la atención que hayan cerrado acá el concejo sin hacer una sesión para votarlo. Llevamos desde el 20 de marzo y no se hizo una sola reunión con presidentes del bloque por videoconferencia para que hablemos", dijo.

Sin embargo, reiteró que se encuentra a disposición del Gobierno local. "Estamos para colaborar, a disposición del intendente. Sabemos que está una situación difícil porque con la cuarentena tiene todo cerrado pero por otro lado tiene a los empresarios, comerciantes y toda la ciudad que le pide volver a trabajar. La mayoría de los intendentes está en un gran problema", opinó.