“Seguimos el lineamiento nacional y nos viene dando buenos resultados”

“Nos favoreció haber actuado rápidamente”. La frase la manifiesta Diego Cardozo, ministro de Salud de la provincia de Córdoba, ante el llamado de El Periódico. Aclara que no fue casualidad que departamentos como San Justo, entre otros, no hayan recibido –previo al informe de este viernes- nuevos casos en las últimas dos semanas.

A su vez, el funcionario indicó que el sistema de salud “está preparado” para el pico del coronavirus, el cual ahora pasó para mediados de junio; contó que trabajan en protocolos para que cuando se flexibilice la cuarentena y habló de los testeos que se llevan adelante en Córdoba.

– ¿Cómo analiza la curva de contagios de Córdoba y en qué etapa de la evolución de la pandemia nos encontramos?

Al cumplimentar cinco semanas de cuarentena el balance es muy bueno con respecto a que la tasa de infección la pudimos mantener estable. Lo único que nos picó la curva fue lo sucedido en el geriátrico de Saldán. Vimos ahí la escalada exponencial, que es como normalmente se comporta el virus. De 70 pacientes que tenemos (hasta el jueves) 56 son positivos. Más 16 trabajadores, entonces son más de 70 casos contagiados. Pero en realidad las medidas que venimos tomando con el distanciamiento social generaron prepararnos en el sistema de salud para afrontar una epidemia, reorganizar las prestaciones en ciertas instituciones dedicadas a la Covid-19, dividir los lugares para que la circulación sea la adecuada y que el equipo de trabajo no se mezcle.

- El sistema de salud se preparó para una cantidad de casos que por el momento no llegan, salvo lo que dice de Saldán. ¿Todo es obra de la cuarentena?

La cuarentena y el cumplimiento de nuevas normativas de no circular en la vía pública ha favorecido que la patología no se disemine. El hecho que San Justo esté tanto tiempo sin recibir casos nuevos, lo mismo Río Cuarto, es producto de un trabajo donde nos favoreció haber actuado de forma rápida y precisa bloqueando contagios de casos positivos. En este caso seguimos en una etapa de contención. Hemos ampliado la investigación diagnóstica, estamos testeando al equipo de salud, al equipo de trabajo en los geriátricos, a muchas áreas de seguridad que relativamente son las personas más expuestas. Me refiero a la gente que no puede mantener la cuarentena porque está trabajando. Venimos con la curva muy estable en la casuística, salvo el hecho de Saldán.

- Respecto a los testeos, se habla mucho de la cantidad que se realizan. En muchos países fueron una vía para abrir la cuarentena y que no sea algo si se quiere constante. ¿Qué visión tiene respecto a ello?

Tenemos una tasa de testeo bastante buena en la provincia de Córdoba referido a todos los casos sospechosos y también preventivos de casos asintomáticos o del sector salud o equipo de geriátricos. Estamos elaborando un protocolo para implementar los dos testeos: el hisopado y el otro más rápido a través de la sangre, más exámenes físicos, normas básicas de distanciamiento social, de bioseguridad y ver cómo el trabajador llega a trabajar si es que lo hace en transporte público. Esto es para cuando se reactiven ciertas áreas de la economía y que esos trabajadores estén sanitariamente cubiertos, aptos para reincorporarse a sus respectivos trabajos disminuyendo el margen de contacto con personas enfermas.

- ¿Ve factible que la próxima semana pueda haber actividades de tipo recreativas, con los respectivos cuidados?

Nosotros seguimos el lineamiento del Gobierno nacional y nos viene dando buenos resultados, sabemos que no se puede vivir eternamente en una cuarentena obligatoria, en algún momento hay que reactivar, pero de a poco para no generar un impacto negativo en el sistema de salud. En algún momento nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus.

- ¿Cuando escucha la controversia salud-economía que piensa?

Tenemos un concepto muy claro respecto a la prioridad, que es hoy la salud. No solo se destinan los recursos que hacen falta, sino que se hace cumplir la cuarentena como corresponde. Hoy la prioridad es sanitaria, sabemos que en algún momento se debe reactivar la economía, pero bajo un protocolo organizado. De lo contrario, todo lo bueno que se hizo hasta ahora se desvirtuará por flexibilizar una medida.

- Para cuándo se espera ahora el pico de contagios?

Epidemiología de la Nación estima, aunque esto es muy dinámico, para mediados de junio. Hay varios factores que se suman como el frío, el dengue, la gripe, por lo que vamos a tener un pico de demanda sanitaria si se complementa todo esto con el coronavirus. A diferencia de otros países, todos tuvieron su pico cuando se fueron yendo del invierno y a nosotros nos pasará a la inversa, cuando entramos en esa época. Esto es algo que cambia el panorama sanitario, pero nos estamos preparando para eso.

- En la provincia no se habla todavía de circulación comunitaria del virus…

Hay tres municipios que Nación los puso como circulación en conglomerado que son Córdoba Capital, Alta Gracia y Río Cuarto. Sabemos cómo ha sido el comportamiento de la patología, de dónde vino, nunca perdimos el hilo epidemiológico y eso nos garantiza no tener circulación comunitaria. Vas a la despensa y no te vas a contagiar porque no está el virus diseminado por todos lados.