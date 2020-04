Mateo Álvarez y un sueño postergado

El joven tenista local tenía la oportunidad de crecer profesionalmente en Francia y España, pero el coronavirus postergó la ilusión. "Fue duro, al principio lo tomé con calma, pero cuando me avisaron que se postergaban los torneos se me desmoronó todo", contó resignado.

El tenista Mateo Álvarez (18) había conseguido en 2019 un cupo para representar al Bourgés Tennis Club de Francia en competencias de nivel profesional. Fue después de un sacrificado viaje a Europa donde el joven de nuestra ciudad fue detrás de su sueño de "ser alguien", como él mismo lo definió.

Sin embargo, ese sueño quedó postergado por el avance de la pandemia coronavirus y la suspensión de las actividades deportivas. Álvarez estaba listo para viajar y para superarse, pero ahora deberá esperar.

"Es duro, las primeras semanas no fueron tan difíciles porque no sabíamos hasta cuando era. Me mantuve entrenando dos horas y media por día, estaba tranquilo pero ya después se hizo muy difícil. Me avisaron que el viaje no lo iba a poder hacer y empezó a desmoronarse todo, fue duro", dijo Mateo.

"Ahora no me queda otra que seguir entrenando en casa. Sé que me la tengo que bancar, es así", señaló.

Los interclubes en Europa Es una de las opciones más potables para los tenistas con proyección puesto que aproximadamente solo los mejores 100 del ranking ATP pueden vivir de su trabajo. El resto debe remar contra la corriente para obtener ingresos, esos que son reinvertidos en sus carreras para perseguir el sueño de llegar a la élite. Los interclubes europeos han adquirido mucha popularidad en los últimos años con jovenes atletas que compiten por la gloria y por una estabilidad económica. En ese marco, Álvarez contó en entrevistas anteriores que "hacer carrera" en Argentina implica costos muy grandes para los deportistas del interior y requiere principalmente instalarse en Buenos Aires. Por eso, el sanfrancisqueño prefirió concentrar sus esfuerzos económicos en concretar ese ansiado viaje a Europa y una vez allí ganarse un lugar. Lo consiguió, pero ahora deberá esperar.

Más espacio

Álvarez explicó que se pueden hacer algunos ejercicios en casa, pero con el paso del tiempo empieza a necesitar más espacio para entrenar. "El espacio que tengo es reducido, no tengo patio grande pero me las arreglo. Hago circuitos, movimientos y una serie de actividades que me ayudan técnicamente, pero más que eso no puedo hacer", indicó.

"Para mi deporte necesito mucho espacio, para un drive o para un saque, sino empiezo a romper cosas en el patio", contó entre risas. "Por ahora no rompí nada, pero estoy medio desesperado, ya quiero jugar", agregó.

Francia. "Tenía vuelo para irme el 31 de marzo desde Buenos Aires, iba a ir 20 días a España y después me iba para Francia. Cerca del 10 de marzo se empezaron a cancelar los torneos y me avisó el club que se suspendieron los Interclubes por la cuarentena", explicó Mateo.

Con la familia es más fácil

El joven tenista local explicó que la cuarentena en familia se hace más llevadera, y al igual que varios deportistas, destacó el hecho de poder pasar más tiempo con sus seres queridos."Encontré un poco de todo para hacer, estar con la familia es lo principal, con mi hermanos y con mi padres. Nos despejamos con juegos de mesa, le ayudo a mi vieja en la limpieza, en la cocina. Compartir con ellos es lo más lindo de esto", sostuvo.

"Yo los veía poco en el día porque viajaba a Freyre para entrenar, iba al gimnasio y no estaba tanto tiempo en mi casa. Me gusta, pero también extraño jugar", precisó.

El mejor de 2019 Álvarez fue elegido como el tenista más destacado de San Francisco en 2019 y fue galardonado por el Circulo de Periodistas "Dante Panzeri-Vícto Faya" en la Fiesta del Deporte. Además, también fue distinguido en Freyre.

Videos de pádel

Más allá del entrenamiento y de la compañía de la familia, Álvarez contó que también le dedica un tiempo a ver videos. "Me gusta el pádel, me divierte mucho. Veo muchos videos de pádel, no tanto de tenis, me fijo en algunas cuestiones para implementar", contó.