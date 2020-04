Analizan dar por terminada la Liga Argentina de básquet

Encuesta El viernes pasado se realizó una encuesta para los clubes del Federal donde todos los equipos de la división Centro del Torneo Federal votaron a favor de la suspensión definitiva. “Los nueve clubes que integran la región central creemos que es muy conveniente dar por finalizada la temporada”, dijo Marcelo Brandolini, máximo responsable del básquet de 9 de Julio de Morteros, en diálogo con Todo Básquet. “Me parece que no da más para esto, que hay que tomar una decisión ya y pensar en la economía de los clubes que son los que realmente mantienen las diferentes categorías del básquet de Argentina, así que espero que se tome una decisión lo antes posible y a mi entender no tiene sentido a tirar esta situación ya que los eventos deportivos no se van a regularizar en el corto tiempo”, agregó el directivo morterense.