Liga Regional: sin ascensos, sin descensos y con fecha límite para competir

El Comité Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol resolvió que no habrá campeonato oficial en 2020. Se fijó una fecha límite para la realización de un torneo de transición que, de concretarse, se disputará en zonas más chicas y por cercanía geográfica.

El Comité Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco desarrolló este jueves una reunión virtual para determinar los pasos a seguir ante el parate por la pandemia coronavirus. En la misma, se hicieron presente casi la totalidad de los integrantes del cuerpo, y en casi tres horas de debate se plantearon las distintas y graves situaciones que están pasando la Liga y la totalidad de los clubes afiliados.

Se determinó que en este 2020 no habrá campeonato oficial al no poder cumplir con el calendario programado a principios de año. Si la competencia pudiera regresar no habrá descensos ni ascensos y se jugaría un torneo acotado con zonas más chicas por cercanía geográfica.

Zonas. La idea planteada, si se puede jugar, es conformar zonas respetando los clásicos locales y regionales para mejorar una eventual recaudación.

La fecha límite de espera para el regreso de la competencia es el 31 de agosto, aunque en este plano aún reina la incertidumbre porque no depende de la institución. Al respecto se desarrollarán reuniones en el transcurso de las semanas venideras, la próxima será el 26 de mayo.

Por otro lado, con respecto a los pases de jugadores y trámites ya realizados señalaron que es imposible anularlos porque esa situación depende de AFA. En tanto, los pases a préstamos pueden rescindirse pero mediante el proceso normal. En ese sentido, los clubes solicitaron que de repetir el préstamo del jugador el año próximo la Liga se haga cargo de la parte económica, cuestión que será analizada.

Ante la solicitud de recuperación de los importes pagados por la confección de los certificados de Emmac o la extensión de vencimiento de los mismos, la Liga se comprometió a establecer diálogo con la Agencia Córdoba Deportes con el fin de plantear la situación.

Cabe recordar que la Liga Regional dio inicio a la temporada allá por el primer fin de semana de marzo donde comenzaron a disputarse los torneos de inferiores y la Primera B, sin embargo la cuarentena obligó a suspender la continuidad de esas competencias y el inicio de la Primera A.

La economía

La Liga realizará (ya se están realizando a través de la Federación Cordobesa de Fútbol) todos los pedidos necesarios para poder hacer frente a cada una de las necesidades económicas informadas en la reunión y lo relevado telefónicamente con autoridades de cada club para gestionar subsidios y préstamos.

Por último, se desarrolló una exposición detallada de la situación económica y financiera de la institución,

siendo la misma extremadamente preocupante debido a la restricción de casi el 50% de los ingresos

presupuestados para el presente año, lo que complica en extremo el desarrollo de las actividades.

En dicha exposición, se manifestó que, luego de un profundo análisis cuenta por cuenta, reduciendo a la mínima expresión los importes necesarios para mantener la liga activa hasta el mes de febrero del 2021, y teniendo en cuenta que se podrá contar solamente con lo recaudado hasta el día de hoy, se tiene una diferencia negativa de casi el 20%. De esta manera la tesorería de la Liga se comprometió a seguir trabajando en reuniones respecto a contratos firmados y otros puntos más para lograr una importante reducción en los mismos y poder lograr que con el dinero existente al día de la fecha la entidad pueda permanecer en funciones.

Respecto al reclamo de los clubes afiliados sobre la reducción de la masa salarial, se comunicó que eso depende únicamente de los que se pueda lograr con el gremio de Utedyc, ya que los mismos están establecidos y reglamentados por esa entidad, no obstante, se realizarán las acciones necesarias para poder alcanzar algún acuerdo.

