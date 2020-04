"Mi hermano es cero problemas", dijo la hermana de Gallegos, quien sigue grave pero estable

La familia de Leonardo Gallegos, el hombre que se encuentra en grave estado e internado en terapia intensiva del Hospital Iturraspe tras haber sido baleado a quemarropa en la noche de este jueves en el domicilio familiar en Frontera, sigue consternada ante lo ocurrido.

Este viernes, cerca de las 11, recibieron el primer parte médico que indica que el hombre de 48 años sigue grave, aunque estable. "El pulmón sigue drenando, esperemos que sea cada vez menos para que no lo tengamos que intervenir. Está estable, pero el estado es grave. No es sencillo, tiene tres disparos y tiene perforado el pulmón", explicó su hermana Fernanda Gallegos. Y agregó: "Tienen que esperar que el pulmón vaya drenando cada vez menos, que vaya saliendo menos sangre porque hasta ahora le está saliendo bastante. Mañana a la mañana vamos a tener otro parte".

La mujer contó que anoche le sacaron un litro y medio de sangre del pulmón perforado. Pese a ello, momentáneamente no necesitan dadores de sangre, pero quizá sí próximamente. "Hay un montón de dadores, vinieron muchos amigos, muchísimos. Pero sí, vamos a ir diciendo en las redes que necesitamos sangre. Para hoy estaba bien, sí vamos a necesitar pero hay muchos amigos que van a venir a dar sangre", explicó.

"Mi hermano es cero problemas"

Sobre lo ocurrido, Fernanda se enteró por sus padres que viven en la misma casa de su hermano. Los tres se encontraban juntos cuando sucedió el hecho. "Mi mamá me llamó apenas pasó. Estaban tomando mates en la cocina y les golpearon la ventana. Lo llamaron a mi hermano 'Leo, atendenos' o 'salí', algo de eso, normal, y cuando abrió la ventana le pegaron tres tiros", relató.

La mujer afirmó que su hermano conocía desde hace tiempo a su presunto agresor, quien estaría identificado: "Están usurpando la casa de mi mamá, al lado. No había mala relación con ellos, es decir, mi mamá los denunció varias veces por la usurpación y porque les robaban siempre, pero mi hermano jamás, nunca, todavía los saludaba. Fueron directo a eso. Le dijeron 'esto es para vos' y le tiraron. Mi hermano es cero problemas, la verdad que no sé qué pasó. Tengo miedo por mis papás, siempre", reveló.

Fernanda señaló que aún no tiene novedades de la causa. "Anoche la Policía estuvo en la casa de mi mamá hasta las doce de la noche. Recién fui a la Policía y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que tenía que ir de los de Investigación. Fuimos y no había nadie, así que no sé nada, respecto a la Policía nada", subrayó.

Sobre el final, se refirió al mal momento que están pasando. "Mi mamá se acostó a las cuatro y media a de la mañana, a mi papá tuvimos que darle la pastilla para que duerma y yo sentada al lado de ellos en la cama porque no durmieron nada", lamentó.