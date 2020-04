Ingenieros especialistas sugieren la normalización paulatina del sector

Mediante un comunicado sostuvieron que continuar con el aislamiento total provoca no sólo cuantiosos daños económicos, sino psíquicos y morales cada vez más graves. A la vez, aseguran que con ciertos recaudos la actividad podría retomarse.

El Colegio de Ingenieros Especialistas Regional San Francisco emitió un comunicado para expresar el deseo de que se normalice paulatinamente el sector que los agrupa. Mediante el texto, sostienen que es necesario permitir la actividad en numerosos sectores que aún se encuentran vedados.

En opinión de los profesionales, ingenieros de numerosas especialidades relacionados con la industria y la producción, la paralización "casi total" del sector, que no es considerado esencial pero que resulta "el motor de la economía", provoca "daños irreversibles" a la economía "muy difíciles" o "imposibles" de subsanar.

"Los profesionales consideramos que no es razonable la dicotomía entre salud o actividad económica. A nadie escapa que este sacudón nos hizo cambiar hábitos culturales. Hoy todos nosotros estamos atentos a evitar, por sobre todas las cosas, la posibilidad de contagio de todas las formas conocidas, que hace unos meses atrás no teníamos en cuenta. Por lo que continuar evaluando el escenario con pautas anteriores hoy no tienen asidero", aseguraron.

Seguidamente, se refirieron al hecho de que tanto la provincia de Córdoba como la provincia de Santa Fe dictaron un protocolo similar en el que se establecen una serie de nuevas pautas para la Covid-19 que deben ser cumplidas y que van a permitir el desarrollo casi normal de las actividades.

Así, indicaron: "Estamos en un etapa en la que continuar con el aislamiento total provoca no sólo cuantiosos daños económicos, sino psíquicos y morales cada vez más graves, incompatibles con la condición humana de estos tiempos. Nuestras comunidades del interior en nada se parecen a los conglomerados urbanos, donde es un verdadero problema el transporte público, entre otros".

Por ello, para los profesionales es posible adecuar tanto los traslados como la presencia en el ámbito de trabajo de forma de proteger al trabajador y su entorno de posibles contagios.

"Por tal razón, el Colegio de Ingenieros sugiere la normalización paulatina del sector con las medidas dictadas y que se deben cumplir, en la certeza que es la respuesta adecuada en estos tiempos", finalizaron.