Cuando los “diez” compartieron cancha

“Yo del partido no me acuerdo mucho. Me la pasé viendo a los jugadores”, contó entre risas Norberto “Plumero” Beldoménico. Fue en octubre del 96 cuando la peña de Independiente organizó un partido en el estadio “Luis Rafael Ferreyra” de El Tala con ídolos del “rojo” y destacados jugadores locales.

Ahí estaba “plumero” Beldoménico, hincha de Independiente y por aquel entonces promediando los 25 años -etapa plena en su carrera- en un Antártida Argentina que deslumbraba en la Liga Regional.

“Me habló Norberto Pecorini (ex jugador de Sportivo Belgrano), que era el técnico, sabiendo que era de Independiente porque él también es de Independiente y cada vez que nos cruzábamos hablábamos del rojo. Apenas me dijo ni lo pensé, es el ídolo que tuve desde chico”, contó.

“Plumero” no se acuerda del partido, que se jugó con más de 400 hinchas de Independiente en las tribunas, pero sí se acuerda de él, de Ricardo Bochini. “Me acuerdo que se acercó en el vestuario, nos pusimos hablar, más él que yo. Fue impactante, muy humilde. De mi parte le dije que desde chico, como todo hincha de Independiente yo tenía como referencia a él”, recordó.

Ricardo Bichini fue el centro de atención de aquella noche en El Tala. (Foto: DiarioSports)







“El siempre agradeciendo, me preguntaba si éramos muchos hinchas de Independiente en la ciudad. Somos muchos, muy fanáticos, pero no tanto como los de Boca o River”, indicó.

“Fue una linda historia. También recuerdo a Carlos Enrique, muy jodón, lo despeinaba, le hacía de todo, pero seriamente lo idolatraba y recuerdo que fuimos a cenar a Devoto. Enrique dijo algo que me quedó y tiene razón: ‘van a pasar muchos años para que Independiente tenga a un jugador como Bochini’”, dijo Beldoménico.

La primera vez y con los mejores de San Francisco

Fue la primera vez y última en persona. “Nunca había tenido contacto con él. Te deslumbraba verlo por televisión, en persona te das cuenta lo humilde que es, muy sencillo”, contó “Plumero”.

“Yo me compraba todos los ejemplares de El Grafico. Fue una experiencia muy linda, siempre le agradezco a Pecorini que me puso en el equipo, porque además estaba con los mejores de San Francisco: Mauro Pazarelli, “Chueco” Garay, “Mingo” Barrera, Gabi Luengo, “Bayo” Cabrera que también es de Independiente”, indicó.

Con la camiseta de Rojo estuvieron figuras como Rubén Insúa, Miguel Ángel Ludueña, Carlos Enrique y el mítico Ricardo Bochini.

El partido fue a favor de Independiente por 10 a 9, con Rubén Insúa -con seis goles- y Mauro Pazzarelli para el seleccionado de nuestra ciudad con cinco, como máximos goleadores.

De San Francisco, estuvieron los mejores. (Foto: DiarioSports)







El último diez “Siempre me gustó verlo jugar, igual que a Riquelme. Esto es un juego y junto con Bochini fueron los que mejor aprendieron a jugarlo. Y uno que juega en esa posición siempre trata de imitarlos”, dijo “Plumero”. “Lo que más me gustaba eran los ‘pases bochinezcos’, una frase que se usa mucho. “Todavía ahora busco videos de él en YouTube, los pases bochinezcos fue lo que siempre le intenté copiar”, contó.

Cerca del Rojo

En 1984, cuando Beldoménico promediaba los 13 años, estuvo a prueba en Independiente. Fue seleccionado en San Francisco y luego pasó unos seis meses a prueba en el club de Avellaneda aunque finalmente no fue seleccionado.

“Me llevaron por un contacto de que tenía un amigo de mi papá, un técnico de baby de San Francisco. Yo fui sin saber nada, fui porque era Independiente. Antes las pruebas eran duraban más, ahora ya te seleccionan viéndote como paras la pelota”, comentó.

“Para mí lo fue la gran cosa ir a Independiente, me llamó más la atención poder conocer a Bochini, poder estar en la cancha junto al ídolo de toda mi vida”, explicó.

“Ahora pienso, muchos chicos tienen de ídolo a Messi y quizás no lo puedan llegar a ver nunca. En aquellas épocas manejábamos otra información, era distinto”, dijo Beldoménico.

Entre amigos. “Esperemos que salga un nuevo Bochini porque Independiente lo está necesitando para volver a ser el Rey de Copas. Ya las cargadas de los hinchas de Racing son insoportables, a los Caffarena, al “Chelo” Casas no los aguanto más”, contó a carcajadas.

Con información de DiarioSports