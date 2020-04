Comerciantes locales, lejos de la tecnología y en problemas ante la Covid-19

El Centro Empresarial y de Servicios llevó a cabo, por estos días, una serie de encuestas a socios para conocer su situación, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante el avance del coronavirus.

Las mismas fueron realizadas entre el 15 y el 21 de abril a través de correo electrónico y Whatsapp, donde el usuario contestaba sin asistencia de un encuestador. Cabe aclarar que se observó una mayor tasa de respuesta de los comercios, con el 88,4% de las respuestas.

Entre los rubros consultados, hubo ropa y calzado (30,58%), concesionarias y repuestos (13,22%), alimentación (5,79%), servicios profesionales (5,79%), bebés y niños (4,96%), herramientas, ferretería y pintura (3,31%), perfumería y belleza (3,31%), electrodomésticos y tecnología (3,31%), deportes (3,31%), mobiliaria, decoración y luminaria (3,31%), materiales para la construcción (2,48%), industrias (2,48%), artística, libros y ocio (2,48%), joyería (1,65%), ópticas y accesorios (1,65%), fotografía (1,65%), farmacia (1,65%), equipos hidráulicos y oleohidráulicos (1,65%), gastronomía y esparcimiento (1,65%), compañía de seguros (1,65%), talleres (0,83%), higiene, limpieza y seguridad (0,83%), mercería, telas y talabartería (0,83%), bazar y blanquería (0,83%), empresa fúnebre (0,83%), caza, camping y pesca (0,83%) y veterinarias y pet shops (0,83%). Es importante destacar que la mayor tasa de respuesta fue del rubro de ropa y calzado.

Cerrados y sin ventas

Más de la mitad de los comercios e industrias permanecieron cerrados (52,1%) mientras que una gran parte estuvieron en actividad pero sin atención al público (27,3%). Asimismo, una menor cantidad abrió al público pero con horario reducido (13,2%). Hubo también quienes trabajaron con urgencias, virtualmente o con atención al público en horario normal, aunque en menos cantidad.

Llama la atención que casi la mitad de los encuestados no vendió por ningún canal (46,28%) mientras que apenas un poco más (53,72%) pudieron vender por algún canal.

Consultados acerca de los canales de comercialización utilizados, la mayoría de abocó a los pedidos telefónicos (56,92% los usa) y al Whatsapp (50,77% usó este medio). También hubo quienes utilizaron redes sociales, aunque apenas, (29,23%), atención al público (20%), y un ínfimo porcentaje web propia (10,77%), Mercado Libre (3,08%), Zoom (1,54%) y venta a campo (1,54%).

La gran mayoría, además, no hace entregas a domicilio (66,94%). Los motivos tienen que ver con que no es posible la misma debido al rubro, en un 47,6%, mientras que un 42,7% lo está evaluando.

Dentro del 33,06% que sí las hace, el 75% hace las entregas con su personal habitual, un 17,5% hace entregas con un repartidor contratado mientras que en el 7,5% de los casos entrega el titular.

Nivel de impacto comercial

Casi la totalidad de las empresas e industrias aseguran que sufrieron el impacto comercial, es decir, la caída en las ventas. Un 82,6% consideró que el mismo fue alto, mientras que para un 9,9% fue medio y para un 5% fue bajo. Por su parte, para un 77,7% el nivel de impacto financiero (cobranzas y pagos) fue alto, para un 12,4% fue medio y para un 6,6% fue bajo.

Entre los principales problemas que enfrentan las empresas, como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sobresalen la insuficiencia de flujo de efectivo para atender compromisos preexistentes (57%) y para afrontar obligaciones fiscales y servicios (54,5%). También hubo quienes mencionaron, como principal problema, la insuficiencia de flujo de efectivo para mantener el personal (47,1%), la rotura de la cadena de pagos (36,4%), la interrupción de la actividad porque proveedores no pueden suministrar mercadería o materia prima (32,2%), la baja en la demanda (31,4%) y el aumento de la materia prima (8,3%).



La encuesta fue realizada por el Centro Empresarial y de Servicios.

Sueldos

De los comercios e industrias encuestados, la mayoría tiene empleados (75,2%).

La encuesta comparó, entre las que sí tienen, cómo fue su situación respecto al pago de salarios. Así, cuando en febrero un 91,21% pudo pagarlos, en marzo sólo los pudo afrontar un 59,34% mientras que un 24,18% sólo abonó un porcentaje.

Sobre los medios a los que se recurrió para abonar los sueldos de marzo, en primer lugar se apeló al uso de fondos destinados a las inversiones en la empresa (43,96%). También hubo quienes pagaron en cuotas (18,68%), quienes abonaron los sueldos sin necesidad de recurrir a algún medio extraordinario (15,38%) y quienes tomaron un crédito bancario (15,38%). En menor medida hubo quienes apelaron a una financiera, no los abonaron o recurrieron a más de un punto.

Entre la información recabada, también se pudo conocer que un tercio de los comercios e industrias debieron recurrir a créditos con intereses subsidiarios para parar los sueldos (32,61%). Asimismo, una parte no necesitó de préstamos (27,17%), hubo quienes no aplicaban para solicitar créditos (22,83%), mientras que otros están en trámite de aprobación (16,3%).

Alquileres

De los encuestados, la gran mayoría alquila un inmueble para ejercer su actividad. De ellos, a la mayoría le mantuvieron el precio del alquiler (65,3%) pero hubo una parte que pactó con el dueño una rebaja (16,25%) y otra que pactó el pago diferido en cuotas (15%). En tanto, a un 10% les aumentaron, pero manteniéndoles los aumentos estipulados por contrato.

Conclusiones

Tras los resultados, El Centro Empresarial y de Servicios emitió sus propias conclusiones.

Así, resaltaron que en su gran mayoría, las empresas se encuentran cerradas o sin atención al público. Y que poco más de la mitad de los encuestados arman seguir comercializando sus productos o servicios a través de algún o algunos canales de venta. Aquellas empresas que se encuentran vendiendo, lo hacen a través de dos canales principales que son los pedidos telefónicos y los pedidos por Whatsapp seguido de las redes sociales (Facebook e Instagram).

Asimismo, concluyeron que alrededor de un tercio de las empresas se encuentran haciendo entregas a domicilio y en su mayoría emplean a su personal habitual para realizar dicha tarea. Las empresas que no están haciendo entregas a domicilio, en su mayoría arman que en su rubro no es posible efectuar delivery mientras que alrededor de 4 de cada 10 están evaluando la posibilidad de empezar con este servicio.

Por su parte, para el CES el impacto comercial y financiero fue muy elevado para la mayoría de los encuestados, existiendo algunas minorías que se mantuvieron activas durante el confinamiento por lo que las consecuencias no fueron tan relevantes (ej: alimentación, higiene, etc). Con respecto a los principales problemas que enfrentan las empresas actualmente, podemos observar que perciben una insuficiencia de flujos de efectivos para atender compromisos pre existentes (cubrir los bancos, pagarle a proveedores, entre otros) como así también un insuficiencia para abonar obligaciones servicios. En tercer lugar, los encuestados armaron presentar una insuficiencia de efectivo para mantener a los empleados; tener en cuenta que aproximadamente un cuarto de los encuestados arma no tener empleados.

Con respecto a los sueldos de febrero, pagaderos en marzo, el CES relevó que la gran mayoría de los encuestados han podido pagarlos sin mayores dicultades. Por el contrario, si analizamos los pagos del mes de marzo, aumenta la cantidad de socios que arman haber pagado solo un porcentaje de los sueldos o no haberlos pagado. Para abonarlos, muchas empresas debieron recurrir al uso de fondos destinados a inversión o efectuar el pago en partes. Una porción pequeña de empresas han tenido que recurrir a más de un medio para abonar los salarios o parte de ellos.

Asimismo, la encuesta les permitió conocer que alrededor de 3 de cada 10 socios que arman tener empleados manifiestan haber solicitado los créditos del estado mientras que el 22,83% no aplicaba para solicitarlos. El 16,3% arma tener el trámite en aprobación mientras que un 27, 17% no necesitó acceder a los créditos.

Aproximadamente dos tercios de los socios alquilan el espacio de trabajo donde desarrollan sus funciones. A la gran mayoría se le han mantenido los precios de los alquileres, mientras que algunos han logrado acordar rebajas o abonar en cuotas.

Ficha técnica

La encuesta realizada fue por muestreo aleatorio estratificado por rubro. El instrumento de medición fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de alternativas fijas y abiertas. En tanto, la muestra diseñada fue pensada para trabajar con el 95,5% de confianza. Se aceptó trabajar con un error de estimación del dato de 7,75%.