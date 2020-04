La Rioja: le incendiaron el auto a una médica con COVID-19

Una médica de la ciudad de La Rioja, que contrajo coronavirus al atender a un paciente infectado, denunció que vandalizaron un vehículo de su familia, lo incendiaron y le escribieron “ratas infestadas váyanse”.

Claudia Salguero tiene 51 años y es jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional “Vera Barros”, el centro de salud más importante de la capital riojana. Es, además, subjefa de la UTI del Instituto Médico y Quirúrgico “Mercado Luna”, donde mantuvo contacto con la pediatra Liliana Ruiz, el primer caso riojano de COVID-19. Hace dos días, la médica publicó un mensaje en Facebook en el que cuestionaba con dureza al gobernador Quintela. Su comentario se viralizó, pero nunca imaginó lo que ocurriría esta madrugada.

“Esto ocurrió como a las 5 de la mañana. La camioneta es de mi familia, yo no vivo ahí, sino que fue en el centro y dejaron un cartelito como lo vieron en las redes”, explicó a Cadena 3.

“Eso ha generado angustia a mi familia porque en ese domicilio vive mi hija con su papá y yo soy covid-19 positivo y estoy en aislamiento”, agregó.



Cabe recordar que en esa provincia el 80% de los casos es de trabajadores de la salud, y que dos hospitales debieron ser cerrados.

En su mensaje en las redes sociales, Salguero se había mostrado en desacuerdo con las declaraciones del gobernador de La Rioja, que culpó a los médicos de no tomar las medidas preventivas adecuadas, como “no compartir mate y las mesadas”.

“Me siento avasallada, humillada, ninguneada, una sensación de cansancio mental, espiritual, agotamiento, indescriptible. Esta sensación no la había experimentado NUNCA. Luego de alentar a todos mis colegas, me embargó una sensación de ahogo y no me pude contener y decidí escribir esto. A usted SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA DON RICARDO QUINTELA!!!”, exhorta la doctora en uno de los fragmentos de su interpelación pública.

Por su parte el gobernador Ricardo Quintela manifestó su solidaridad con la familia de la doctora y repudió el ataque.

"Como sociedad toda debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto. Me pongo a disposición de esta familia que sufre hoy acciones violentas y desmedidas por la discriminación y falta de empatía", expresó.

