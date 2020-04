Citan a indagatoria a Gastón Gaudio y a Sebastián Ortega por incumplir la cuarentena

El ex tenista Gastón Gaudio y el productor televisivo Sebastián Ortega serán indagados tras haber sido interceptados el domingo cuando incumplían la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, según lo ordenó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.



Fuentes judiciales aseguraron que el magistrado dispuso que Gaudio y Ortega, quienes fueron sorprendidos cuando se hallaban juntos en el barrio porteño de Recoleta, presten declaración indagatoria una vez que finalice el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado frente al avance del coronavirus.



El caso quedó radicado en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que la policía denunciara que el ex tenista y el productor televisivo no pudieron justificar su permanencia en la vía pública, dijeron fuentes judiciales a esta agencia.



El hecho ocurrió el domingo último a las 17 sobre la avenida Gelly y Obes, cuando Gaudio y Ortega fueron detectados por personal de la comisaria 2 A de la Policía de la Ciudad.

A los denunciados se les notificó el artículo 205 del Código Penal que establece que será reprimido “con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, informaron las fuentes.



Según trascendió, cuando los oficiales les indicaron que debían firmar un acta en la que se asentaron los hechos, Ortega accedió mientras que Gaudio habría desistido de hacerlo.



Ayer, luego de que se conociera la noticia de que Gaudio y Ortega habían sido notificados por la policía, el capitán del equipo argentino en la Copa Davis dio una entrevista televisiva en la que dijo que estaba yendo al supermercado chino “de la esquina” de su casa.



“Ni siquiera pude caminar media cuadra que el policía me hizo subir a mi casa. Yo no sé nada, yo subí a mi casa. no sé si hizo el acta ni firmé nada”, sostuvo el ex tenista en la entrevista que concedió a un programa de Canal 13.



La causa penal por la violación a la cuarentena quedó radicada en el juzgado federal 12, que se encuentra de turno y subrogado por Canicoba Corral, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.