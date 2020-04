¿Un 2020 sin Interasociativo?

El avance de la pandemia y la cuarentena obligatoria para resguardar la salud evitó el inicio del tradicional torneo Interasociativo de básquet que reúne a los equipos de las asociaciones de Morteros y de San Francisco. En ese marco, y al igual que el resto de las competencias deportivas, reina la incertidumbre sobre cómo continuará la actividad.

Walter Tibaldo, presidente de la Asociación de Morteros, comentó que una de las alternativas que se manejan si es que la actividad puede comenzar antes de fin de año es de realizar torneos acotados y por separado. “De llegar a poder hacer algo, será un torneo reducido, cada uno en su asociación: no habrá Interasociativo este año, porque no darán los tiempos y algunos clubes quedarán complicados económicamente”, señaló en diálogo con AM 1530 de Morteros.

A su vez, desde la Asociación de San Francisco señalaron que aún es prematuro, pero es una las posibilidades lógicas que se manejan para achicar gastos, aunque dependerá exclusivamente de la decisión de los clubes.

No obstante, continúan las reuniones virtuales de la Federación Cordobesa con el fin de encontrar certezas para la planificación del resto del año y principalmente del Torneo Provincial de Mayores, de quién dependerá el resto de las programaciones.

Las variable son muchas y las definiciones son pocas al igual que en resto de los deportes. Las charlas hoy se centran en las alternativas económicas para paliar la crisis que generó en cese de actividades.