Darío Tamagnini: "Es algo positivo después de tantos días sin trabajar"

Desde este lunes, por disposición del Gobierno nacional, los comercios minoristas ya pueden vender sus productos aunque no de manera presencial sino mediante envíos a domicilios. Así, muchos de ellos comenzaron a tejer estrategias para poder retomar, aunque con diferencias, sus actividades comerciales.

La medida fue vista con buenos ojos desde el Centro Empresarial y de Servicios (CES), desde donde celebraron que los negocios puedan comenzar a vender otra vez.

"Las expectativas son buenas. El hecho de que se pueda empezar a trabajar aunque sea en una modalidad no presencial, mediante delivery, es algo positivo después de tantos días sin trabajar. Lo que tenemos que ver ahora es cómo responde el mercado. Empezamos ayer, todavía estamos organizándonos un poco", aseguró Darío Tamagnini, titular del CES.

Desde la entidad también vienen trabajando en el crecimiento de la plataforma de comercialización online llamada City Shopping San Francisco, que nació hace poco, pero que está tomando cada vez más relevancia teniendo en cuenta el contexto que se vive. "Le estamos dando mucho empuje a eso, agregamos los medios de pago directamente desde la plataforma, ahora vamos a agregar más medios de pago para dar más alternativas", dijo Tamagnini.

"La plataforma está sumando empresas, negocios que ya estaban cargados pero que están cargando productos. Cuando la plataforma se armó, se cargó a todos los socios del CES. Incluso se abrió para no socios, como para un período de prueba. Y está aumentando ese porcentaje de comercios que están cargando sus productos, seguramente en estos días va a ir subiendo porque no tenemos otra salida más allá de que hay muchos que usan Facebook o Instagram, eso suma", agregó.

Para el titular del CES, si bien la salud es importante, también lo es la economía: "Esperemos que se pueda empezar a mover algo, los negocios necesitan tener movimiento porque si no se pone muy complicado el tema de mantenerlos abiertos. Si bien la salud es súper importante y hay que cuidarla mucho, a la otra parte también hay que darle importancia porque si no los resultados van a ser muy complicados".

Deliverys

Tamagnini contó, además, que por estos días el CES y el municipio están en permanente comunicación para afinar detalles del movimiento comercial. "Estamos negociando lo de los deliverys, porque la Municipalidad reglamentó todo, horarios, forma de mover, desinfección de los vehículos. Hay toda una reglamentación nueva que hay que empezar a cumplir y estamos trabajando en eso, hay una comisión que está trabajando en ese tema", dijo.

Y afirmó que los comercios, de alguna forma, se acomodarán a las nuevas disposiciones. "No van a tener problemas. La cuestión es organizar lo suficientemente bien para no generar tanto costo, porque el delivery es un costo, buscamos que no se encarezca el delivery y también que pueda cumplir con todas las normas porque son bastantes exigentes en desinfección de vehículos, en horarios y la forma en que se van a mover. Ya lo veníamos viendo la semana pasada con la Municipalidad. Y ahora que ya está reglamentado estamos trabajando en conjunto. La Municipalidad en ese sentido nos está ayudando mucho y nosotros a ellos, es un intercambio muy positivo lo que está pasando en ese sentido. Esperemos que podamos empezar a trabajar sin complicar la parte de salud y contacto social. Se está trabajando para poder logar hacer un equilibrio de poder trabajar manteniendo la cuarentena", sostuvo.

El motivo de las gestiones tiene que ver con no congestionar con demasiados vehículos el sistema de desinfección establecido, que se viene desarrollando diariamente. "Tenemos que ver de qué forma no congestionamos esa parte. Si se agregan muchos vehículos va a ser un problema, estamos tratando de organizar eso, que se haga lo mejor posible para no generar mayores costos", reveló.

Caídas en las ventas

Desde el CES llevaron adelante una serie de encuestas a los comercios para tomar dimensión de la situación económica de las mismas. "Estamos haciendo el análisis final, mañana tendríamos los números, pero las caídas fueron grandes. Lo hicimos por rubros, porque hay rubros más afectados que otros y los datos ya están, pero falta el análisis de los porcentajes para tener un informe bastante completo y preciso de cómo está la situación. Las caídas son grandes. Se preguntó de todo fue una encuesta bastante amplia. Aparte de ver ventas, la situación económica, si pudieron pagar sueldos, por ejemplo, como para tener un mapa de cómo están las empresas. Eso lo vamos a repetir una vez por mes como para ir viendo cómo evoluciona porque los cambios son muy rápidos", reconoció.

"Esperábamos esta medida"

Entre los rubros exceptuados de la cuarentena desde esta semana están las perfumerías. Es el caso de Portobello que, aprovechando la disposición, volvió al trabajo.

Su propietario, Ezequiel Trossero, celebró la decisión y manifestó: "Estábamos esperando la medida. Gracias a Dios tuvimos bastante consultas y se hicieron algunos deliverys también. Estamos tomando pedidos por Whatsapp y redes sociales, por mensajes directos. Tomamos pedido hasta las 12 y a la tarde salimos a repartir".

El comercio, que antes no hacía delivery salvo en casos especiales, aseguró que se trata de una nueva modalidad pero ve sencilla la adaptación. "Bajamos el permiso de una persona para que haga el delivery, preparamos todo, le pasamos desinfectante de alcohol con agua a la mercadería y después salimos a repartir", dijo.

A la vez, si bien afirmó no tener un panorama claro, sí refirió que hubo "varias consultas". "No tenemos parámetros para saber cómo arrancó pero no se puede comparar con el local abierto, igual hubo varias consultas, para la gente es algo nuevo seguramente se van a tener que animar a hacer esto", finalizó.

"Tuvimos alguna que otra consulta"

Desde Falena, otro de los comercios exceptuados de la cuarentena, también esperaban la medida, según explicaron, para empezar "a movernos un poco".

"Ya teníamos gente que nos escribía, que ellos trabajaban desde sus casas, que necesitaban una u otra cosa, y no nos podíamos mover más que para hacer las compras necesarias. Esperábamos poder abrir, estar ahí dentro", reconoció Antonela Cleri, propietaria de la firma, al mismo tiempo que explicó que si bien ella trabaja desde su casa en la empresa hay personal para preparar los pedidos, el que va rotando para evitar las aglomeraciones.

"Empezamos ayer, tuvimos alguna que otra consulta, fueron muchos comisionistas con el permiso de circulación buscando pedidos de nuestros clientes de la zona. Estamos trabajando mucho con eso, nos estamos tratando de amoldar a las disposiciones de la Municipalidad porque tenemos un horario para hacer las entregas. Teníamos previsto hacerlo al mediodía pero tenemos que retrasarnos un poquito más. Incluso tenemos que tener en cuenta la desinfección del vehículo. Ayer, que fue el primer día, estábamos como amoldándonos, pero hoy creo que vamos a empezar con la entrega de algún que otro pedido acá en San Francisco", detalló Cleri.

Seguidamente, comentó que previo a la cuarentena, nunca habían hecho delivery, aunque sí ventas por internet de mercadería que entregaban con alguna casa de encomiendas. Ahora será el mismo personal el que, permiso mediante, hará las entregas.

"Hay muchos bicicleteros que se nos acercan a la puerta del local y nosotros no podemos abrir, es difícil hacerles entender eso, que no se pueden acercar al local porque no tienen permiso para circular. Pero trabajamos por Whatsapp o teléfono", sumó Cleri.