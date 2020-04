"Chinito" Acevedo: "Ya pasé por todas las etapas, pero tengo fe que esto va a terminar pronto"

Uno de los deportistas más perjudicados por el avance global de la pandemia coronavirus es José "Chinito" Acevedo. El púgil local, campeón argentino y sudamericano de los ligeros, estaba en la "cresta de la ola" justo antes de que las actividades deportivas queden suspendidas por la cuarentena.

Acevedo iba a pelear, el pasado sábado 18 de abril en Irlanda ante el inglés Liam Walsh en su primera presentación en el plano internacional y el boxeador lo recordó, pero asegura que ya no se amarga. "Me acordé justo el sábado: 'me dije: ahora estaría peleando en Irlanda'". Pero estoy tranquilo, esto va a tardar pero va a pasar. Soy joven, miro para adelante y trato de no bajonearme porque ya me he bajoneado varias veces...", indicó.

"En casa no hay mucho para hacer más que entrenar. Pude hacer algunas changas para ganar algo de dinero porque me tengo que mantener, el promotor me dio una ayuda y trato de tirar. He sobrevivido muchas veces y esta es una más: hago venta de pastas y por suerte la gente me ayuda mucho", contó Acevedo.

Al suspenderse la pelea en Irlanda, Acevedo acordó la defensa del título argentino en Río Cuarto. Sin embargo, la pelea que estaba programada para el 21 de marzo ante Sergio Rosalez también tuvo que ser suspendida.

El campeón, contó que siempre encuentra una nueva alternativa para cambiar la rutina de entrenamiento. "Hago sombra, tengo dos bolsas en mi casa y un escalador eléctrico, un buen patio y herramientas caseras: trabajo con un ladrillo, ahora conseguí un poste viejo. Trato de buscar distintas rutinas porque todo el día pegándole a la bolsa es complicado, por suerte me doy mucha idea, miro videos y los implemento", indicó.

"Hay que salir a adelante, como toda Argentina y el mundo. Yo le sigo para adelante como siempre lo hice", dijo Acevedo.

"Extraño que me peguen"

Entre risas, el boxeador contó que le dedica mucho tiempo a los entrenamientos, pero no tiene una figura que lo exija, un oponente que lo ayude a 'guantear'. "Extraño que me peguen. Hago sombra y soy muy táctico en eso, pero nadie me pega. Algunos amigos me quieren ayudar pero no pueden salir de casa y no son chicos entrenados", mencionó.

Por otro lado, también explicó que la bronca de no poder competir ya la superó y ahora mira para adelante. "Ya no me amargo porque sé que esto fue algo mundial y no personal. Esto les pasa a todos y todos están pasado por lo mismo asi que hay que esperar. No se si va a ser mañana o el mes que viene, pero ojalá que pronto abran los gimnasios para hacer otras actividades", precisó.

La familia

Acevedo contó que estar en cuarentena tiene sus ventajas, como poder pasar más tiempo con la familia."Yo vivía siempre fuera de casa, entrenando todo el día, iba a otras ciudades y dejé muchas cosas de lado por el boxeo. Ahora estoy mas tiempo con mi hija, se queda conmigo una semana. Nos aguantamos", contó entre risas.

"Es lindo, pero el tema es que después se va a extrañar, uno se acostumbra esto de estar en casa con la familia, pero después hay que volver a los viajes a entrenar y se va a extrañar", agregó.

Fuera del país. Acevedo contó que al regreso de las actividades probablemente se vaya a entrenar a México y a combatir fuera del país. "Acá no voy a poder hacer nada. Fuera del país, en una pelea de 6 a 8 rounds se saca una bolsa de casi 10 mil dólares, acá mucho menos, allá la hacemos rendir", indicó.

Ya pasó lo más duro

A más de un mes del inicio de la cuarentena, Acevedo contó que pasó por varias etapas psicológicas. Para él fue un golpe duro el cese de actividades no solo por los combates planificados sino también por la vida activa que llevaba.

"Pasé por muchos ciclos: depresión, estrés, sufrimiento. He pasado por todas las etapas en este poco tiempo. Me comí todo, hice dieta, volví a comer y ahora me mantengo", mencionó.

"Es difícil hacer dieta cuando no sabes cuando vas a volver y mi dieta es muy estricta porque tengo que bajar mucho peso antes de pelear. Ahora me mantengo entre 67 y 68 kilos, yo peleo en los 61 pero en este tiempo me fui a los 74. Ahora ya estoy bien, me mantengo", explicó.

"Me cuido y respeto mi cuerpo. Sobrevivo y me adapto a esto, estoy mentalizado que tengo que volver y pelear para cumplir mi sueño", expresó.

Para darle una mano al "chino" El boxeador local realiza ventas de pastas para recaudar dinero y afrontar su preparación. "Lo hago siempre a principio de mes, por suerte la gente ayuda mucho", indicó. Para comunicarse con José Acevedo y colaborar, su contacto es: 3564-657122

Dar una mano y un mensaje esperanzador

"Chinito" Acevedo enfatizó el hecho de ayudar al prójimo. "No hay que bajonearse, hay que seguir adelante y sobrevivir. Yo digo, hay que quedarse en casa pero sé que por ahí algunas personas no pueden y no tienen dinero para sobrevivir, creo que hay que ayudar a la gente más que todo en San Francisco", expresó.

Por último, el campeón dejó un mensaje esperanzador sobre lo que viene. "Espero que se cuiden, que tomen las precauciones y tener en cuenta de que no hay que ser egoísta y pensar en uno mismo, todo tenemos familias y alguien a quien cuidar. Espero que hagan al cosas bien, que sigan adelante y nunca pierdan las esperanzas, sé que vamos a salir, busquen su sueño y vayan por él", concluyó.