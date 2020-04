URGENTE: No tenía Covid-19 el paciente fallecido a causa de una neumonía

Finalmente llegaron los resultados este domingo del paciente de 89 años fallecido en la clínica Carrá hoy, por el cual Bomberos Voluntarios de San Francisco debió activar el protocolo en el marco de la pandemia del coronavirus.

El director del Centro Operativo de Emergencias (COE) de San Justo y del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, había anticipado a El Periódico que el paciente falleció por una “neumonía grave que era bacteriana” y que se iba analizar si había sido víctima de contagio de Covid-19. Si bien se presumía que los resultados estarían este lunes, fueron informados en la noche de este domingo siendo negativo el análisis tras el hisopado realizado.

Cabe recordar, que Bomberos Voluntarios de San Francisco activó este domingo el protocolo en la clínica Carrá. Los efectivos retiraron el cuerpo de este hombre que había sido internado en la noche del sábado, proveniente de un geriátrico, ya que tenía una infección por un cuadro de neumonía, informaron desde el COE.

Desde el Centro informaron que se trató de una medida de prevención, aunque aclaraban que no habra indicios de que esta persona de que haya sido contagiada de Covid-19, ya que no había viajado ni tenido contacto con alguna persona que tuviera el virus. No obstante, en base a la nueva regulación se lo debió tratar como caso sospechoso aunque no haya contemplado la epidemiología.

“La definición es caso sospechoso ante cualquier neumonía que evolucione rápidamente. Para evitar complicaciones con personal que lo atendió se activó preventivamente el protocolo retirando el cuerpo y se lo hisopó”, aclaró Vicente a este medio previo a conocerse el resultado del análisis.

Los bomberos, preparados para tal fin, llevaron el cuerpo del fallecido a la morgue del hospital y realizaron la desinfección correspondiente en la clínica privada. Cabe recordar que tienen un área especifica para ello que es el Departamento de Materiales peligrosos del Cuerpo Activo, que trabaja en este tipo de situaciones.