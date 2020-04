A la espera del juicio, se cumple un año del asesinato de Cristian Robledo

Se cumple este sábado un año de la muerte de Cristian Robledo (30), quien recibió una brutal golpiza el 13 de abril del año pasado, de parte de un grupo de jóvenes mientras se disputaba un partido de fútbol de una liga amateur en el predio del Club La Milka.

A Cristian lo mataron en un lugar al que fue a desenchufarse, a salirse de las agobiantes jornadas de trabajo de la semana. Ese sábado llegó al mediodía de la fábrica, limpió el departamento donde vivía, como acostumbraba, armó el bolso del fútbol más tarde y se fue a patear.

La historia cuenta que faltaba poco para que termine el partido y se produjo un roce seguido de discusión entre los jugadores de ambos equipos. Cristian estuvo implicado y en un momento cayó al suelo donde fue pateado por varias personas que lo rodearon. No solo del equipo contrario sino también gente del público que saltó el alambrado para sumar más barbarie a la escena.







Según la autopsia, las peores lesiones las sufrió en la cabeza y en el pecho. Tuvo convulsiones en el lugar hasta que una ambulancia lo llevó hasta el Hospital Iturraspe, donde quedó internado en terapia intensiva. Días después, un 18 de abril se produciría su deceso.

No olvidar

Rosa Gallegos (65), madre de Cristian, pidió justicia y se mostró esperanzada con que el juicio se realice este año, pese a las demoras que puede originar esta pandemia del coronavirus.

Hoy son cinco detenidos por este crimen, quienes se encuentran imputados por “homicidio agravado por haber ocurrido durante un espectáculo deportivo”, siendo los responsables según la investigación: Alejandro Ariel Cortez; Facundo Ariel León; Maximiliano Roberto Manzanelli y otros jóvenes que en ese momento tenían 17 años.

Gallegos señaló que quienes mataron a su hijo son “personas peligrosas” y advirtió sobre amenazas hacia uno de los testigos del caso.

Esta imputación devendría en serias penas al menos para los tres mayores de edad en ese momento. cabe recordar que tras la elevación a juicio de parte de la Fiscalía de Delitos Complejos, el Juzgado de Control lo terminó confirmado.

“No me quedan dudas que se hará justicia, son personas que mataron a alguien que fue a divertirse ese día, le arrebataron”, afirmó.

Por último, Rosa pidió a la comunidad de San Francisco que no olvide lo que pasó a su hijo y contó una situación que le generó mucho dolor: “El día que se cumplían diez meses de su muerte fui a hacer fotocopias con el rostro de mi hijo y con la Fernando Báez Sosa, que son casos similares. Y la chica que me hizo la copia me preguntó ‘quién era este chico’ mostrándome a mi hijo. Eso me generó mucho dolor”, dijo.