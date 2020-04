Recomiendan controles más estrictos para evitar contagios entre personal médico

La secretaria de Acceso a la Salud, la médica Carla Vizzotti pidió que, ante la presencia de síntomas, el personal no concurra al lugar de trabajo y alerte de la situación al sistema sanitario.

La secretaria de Acceso a la Salud, la médica Carla Vizzotti, reiteró hoy la indicación de mantener un estricto control del estado de los trabajadores y profesionales de la salud y pidió que, ante la presencia de síntomas, el personal no concurra al lugar de trabajo y alerte de la situación al sistema sanitario.



Además, informó que un 14% de los 2.669 casos confirmados de coronavirus en la Argentina corresponde al personal de salud que atiende la pandemia y, de esos 374 positivos, 3 han fallecido en La Rioja, Chaco y Rio Negro.



Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria nacional, la funcionaria confirmó que el 33% del personal de salud infectado tiene un antecedente de viaje y que la principal causa de contagio en ese grupo era de tipo "horizontal", es decir, transmitida entre los profesionales.



En ese sentido, Vizzotti aclaró que "en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones" de salud las indagaciones que están realizando las distintas jurisdicciones "no registran conclusiones directas sino que la investigación es cualitativa".



Sin embargo, observó que la cadena de transmisión en este grupo podría explicarse en el trabajo que el personal realiza en diversos establecimientos de salud, ya que la principal forma de contagio era "horizontal" y no por el contacto con los pacientes.





Hospital Gutiérrez de La Plata



Respecto a los 9 profesionales de la salud del hospital Gutiérrez de La Plata con diagnóstico de coronavirus, el Ministerio de Salud bonaerense informó que "están bien" cumpliendo el aislamiento domiciliario.



"Entre médicos y enfermeros son 9 los contagiados de coronavirus. Están todos bien, y ya están en aislamiento domiciliario", dijeron a Télam fuentes de la cartera sanitaria.



Agentes de la Municipalidad de La Plata desplegaron hoy un operativo de desinfección en el área de Emergencias y los ingresos al hospital de Niños, como parte de los operativos de prevención por la pandemia, que ayer se realizaron también en el hospital Gutiérrez.





Hospital Belgrano de San Martín



En el hospital Belgrano de San Martín se triplicó la cantidad de equipos de protección, aumentó la cantidad de testeos de Covid-19 y sumó personal luego que 22 médicos y enfermeros se contagiaran de coronavirus, según lo indicado a Télam por el director ejecutivo del nosocomio bonaerense, Nicolás Rodríguez, quien destacó que la curva de contagios "se amesetó" y precisó que se contagiaron "22 personas, entre médicos y enfermeros y 2 pacientes".



"Ocho de esas personas permanecen internadas dentro del hospital, pero su evolución es buena; otros siete están internados en efectores privados y el resto cumplen aislamiento en sus casas", detalló.





Sanatorio La Providencia y Hospital Italiano



El Ministerio de Salud porteño difundió ayer que 34 profesionales de la salud del sanatorio de la Providencia y 19 del hospital Italiano de Buenos Aires resultaron positivos por coronavirus, en su mayoría asintomáticos y debidamente aislados.



En el sanatorio de la Providencia no se reportaron casos graves y "el 70% permanece asintomático" y agregaron que "todo el personal contagiado ha sido licenciado y se encuentra desde el primer momento bajo monitoreo por parte del equipo de Epidemiología del Ministerio", añadió el reporte porteño.



En tanto, el Italiano emitió un comunicado donde afirmó que "de los 19 casos positivos, 3 colaboradores están internados con evolución satisfactoria, mientras que otros 16 ya se encuentran con seguimiento en sus domicilios y siguen el aislamiento definido en los protocolos vigentes".





Alerta en Gremios de la Salud



La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtieron hoy que más de 200 empleados de la actividad se infectaron con coronavirus, y que "existe alarma en el universo gremial" porque ese número "crece a gran velocidad" en el país.



Según el registro nacional que elabora la Fesprosa y otros sindicatos de la salud en 14 provincias, detectaron más de 200 trabajadores contagiados, lo que los aproxima al 10% del total de los casos positivos en el país.



"Al igual que en la población en general, los primeros casos tenían antecedentes de viaje o contactos estrechos. En los últimos días, la mayoría proviene del trabajo en establecimientos de salud", consignó un comunicado.

Fuente: Télam