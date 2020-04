Desde menos accidentes hasta atención por videollamada: los cambios que trajo la cuarentena a los servicios de emergencias

La implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional ante el avance del coronavirus obligó a reestructurar muchas de las tareas que se hacían, habitualmente, de otra manera. Así sucedió, por ejemplo, con los servicios de emergencia, que debieron repensar la modalidad de trabajo y replantearla para cuidarse y cuidar a todos.

En UCEMED, por ejemplo, uno de los cambios tuvo que ver con implementar, por primera vez, un sistema de turnos para la vacunación que antes no existía.

Pero también surgieron otras formas, quizá curiosas, de relacionarse con los pacientes tratando de cuidarlos lo máximo posible. Una de ellas fueron las videollamadas.

Maricel Gorosito, licencia en Enfermería que trabaja en la guardia, brindó algunos detalles: "Se cambió la metodología que tenemos para salir. Antes salíamos a todas las consultas que nos llamaban. Ahora se está manejando más por teleconferencia, videollamadas con los pacientes. Tratamos de resolver la mayor cantidad de casos sin asistir al domicilio para evitar llevar nosotros alguna enfermedad o adquirirlas en los domicilios".

Gorosito explicó cómo están trabajando en la actualidad. "Normalmente lo que se está usando es que el paciente llama, se les toman todos los datos y se les pasa con el médico que está en la guardia o que está haciendo la pasiva. El médico les toma todos los datos al paciente, les pregunta por qué patología llama y ahí se resuelve si se va al domicilio o se medica vía telefónica", reveló.

En lo que tiene que ver con las salidas a domicilio, ahora más que nunca lo hacen utilizando barbijos y guantes. "Ante un caso sospechoso de coronavirus tenemos todo el equipo para poder trabajar correctamente, tenemos la máscara reglamentaria, antiparras, los mamelucos que corresponden, los cubre pies, tenemos todo. Ante un casos sospechoso estamos bien equipados para trabajar".

Otro de los cambios tuvo que ver con una disminución en el servicio de enfermería a domicilio. "Tenés que ir viendo por sectores. A lo mejor se potencia mas el teléfono, hay mucha consulta telefónica y disminuye el consultorio en base, lo que es la salida de la guardia, de la ambulancia, inclusive el médico de pasiva está saliendo menos. Va cambiando todo. Son menos traslados, al no haber centros de rehabilitación, consultorios kinesiológicos. La enfermería a domicilio era uno de los servicios más requeridos y se redujo muchísimo también por el hecho de cuidar a la gente y cuidarnos nosotros también. Lo que es enfermería a domicilio salvo que hayan indicaciones médicas se está tratando de reducir controles de tensión que eran semanales, todas cosas que se pueden evitar para evitar que haya mucha circulación", detalló.

Cabe agregar que también debieron reestructurar horarios ante la salida de personal encuadrado dentro de los grupos de riesgo que, por seguridad, cumplen la cuarentena en sus casas.

"La pandemia cambió la forma de trabajar, la gente de entender, nosotros antes veníamos atendiendo febriles y estamos protocolizando mucho, el protocolo es fundamental para cuidar el equipo de salud", recalcó el director médico de la firma, Diego Laournere.

Menos accidentes

Unas de las consecuencias positivas que tuvo el aislamiento fue una disminución en la cantidd de accidentes de tránsito que se registran en San Francisco.

En números, la licenciada Andrea Olocco, coordinadora, ejemplificó: "Se redujo mucho, el año pasado en la misma época hubo más de 50 accidentes , hoy llevamos 19"

"Es mucho y se nota. Nosotros supimos tener cuatro o cinco accidentes por turno de ocho horas, y ahora podemos tener uno por semana. Son menos vehículos, menos tránsito", agregó Gorosito.

Pero no sólo ese es el dato curioso, sino que también se cambió el horario pico: "Las horas pico ahora ya no son más las del mediodía, ahora la hora pico son las 16 o las 18 horas por el horario extendido que hacen. Al no haber chicos en los colegios, ni fábricas trabajando, se hacen horarios de corrido, no salen más todos juntos al mediodía", sumó Olocco.

Entre el coronavirus, el dengue

Durante esta época, también son frecuentes las atenciones a pacientes con dengue, informaron. Las consultas llegan, principalmente, por cuadros de fiebre, que es el primer síntoma a tener en cuenta.

"Por lo general consultan por fiebre, el primer paso es tratar de bajar la temperatura, ir viendo qué pasa, a ver qué otros síntomas tienen", comenzó Olocco.

Gorosito añadió: "La evolución de la fiebre sobre todo, porque es una fiebre que no baja por más que la mediques. Es el primer síntoma que te hace sospechar de dengue. Después de acuerdo al grupo etario puede ser que presenten dolores articulares, dolor muscular y lo que tenemos entendido es que San Francisco es una de las ciudades con mayor cantidad de casos de dengue".

"Lo importante es no automedicarse, Antipiréticos hay uno específicamente, que es el paracetamol, los otros como el ibuprofeno están contraindicados. Es fundamental la consulta con el médico para darle el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento", subrayó Laournere.

Los enfermeros, en la primera línea en la lucha contra el coronavirus

La profesional aseguró que se toman todos los recaudos para prevenir consecuencias. "Tenemos cómo cuidarnos. Si trabajamos bien, es muy bajo el riesgo que tenemos de contagiarnos. El hecho es trabajar bien, desde que se recibe la llamada hasta que entregamos al paciente, lo fundamental. Tenemos la suerte de que la empresa nos provee de todo para poder protegernos. Eso te da un poco de tranquilidad a la hora de salir a la calle", reconoció.

Seguidamente, aclaró que el trabajo principal es calmar a la gente. "No tenemos temor, es tratar de calmar a la gente que viene. Nosotros estamos en esto, uno eligió esta profesión y sabemos que estamos al pie de la batalla, siempre ahí, pero tratando de calmar a la gente, aconsejándoles que usen los barbijos. Todo lo que es consejo la gente lo toma, se está cuidando. El tema es que se queden en su casa. Vemos que algunos salen por cualquier cosa. Quieren venir a tomarse la presión, o vienen dos o tres personas con niños, entonces las hacemos esperar afuera, y al consultorio ingresa sólo el papá o la mamá con el niño", manifestó.