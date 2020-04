Buenos Aires: estrangulan a una mujer en su casa y detienen a su marido

Una mujer 37 años fue estrangulada en su casa de la localidad de Cuartel V, partido bonaerense de Moreno, y si bien inicialmente se pensó que había sufrido un accidente, la autopsia confirmó que se trató de un femicidio, por el que fue detenido su marido, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió el lunes a la noche en una casa sitiada en Murillo y El Maestro, de ese partido del oeste del conurbano donde horas atrás también fue hallada asesinada y enterrada Camila Tarocco (26), víctima de otro femicidio.



Los voceros judiciales dijeron a Télam que la víctima fue identificada como Olga Verón, madre de cuatro niños, quien fue estrangulada mientras dormía en su habitación.



En un inicio los pesquisas creyeron que se había tratado de un accidente, ya que fue el propio marido de Verón, Víctor Cáceres (37), quien llamó a una ambulancia y dijo que había encontrado a su mujer "tirada en el piso en la entrada al baño" y que "no respondía".



Al llegar los médicos del servicio SAME de Moreno y la policía de Las Catonas constataron la muerte de la mujer y trasladaron su cuerpo para la autopsia.



El fiscal 4 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la causa, Federico Soñora, recibió en las últimas horas el resultado del informe forense que indica que Verón murió a raíz de asfixia por estrangulamiento, por lo que de inmediato dispuso el arresto de su pareja.



Cáceres, quien había asegurado a la policía que había intentado reanimar sin éxito a su esposa, será indagado por femicidio mañana, agregaron las fuentes.



Las fuentes dijeron que el detenido, que trabajaba como agricultor, no había sido denunciado por violencia de género ni tiene antecedentes penales.



El femicidio de Verón es al menos el número 15 reportado en lo que va de la cuarentena obligatoria decretada en el país por el coronavirus.

Fuente: Télam