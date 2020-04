Una abuela fue víctima de un intento de estafa telefónica

Una abuela de 87 años, de barrio Roque Sáenz Peña, fue víctima de un intento de estafa telefónica. El caso fue dado a conocer este miércoles por el Centro Vecinal, que tras un caso similar ocurrido en Devoto alertó que situaciones parecidas se habían producido entre vecinos del sector. Sin embargo, el "cuento del tío" tuvo lugar el pasado jueves 9 de abril, cerca del mediodía.

Melisa, su nieta, dialogó con El Periódico y explicó lo ocurrido. "A ella la llama una mujer al fijo y le dicen que era una persona que ella quería mucho. Ella les pregunta quién habla y le dicen 'soy yo, Navarro', que es su apellido de soltera. Ella insiste, 'quién', 'soy yo, te estoy llamando para saber si te llegó la carta del Banco Nación'. Mi abuela, que es muy mayor, le dice 'a mí no me llegó nada'. 'Es una carta que dice que tenés que buscar los dólares, porque con el problema que hay con la pandemia hay que pagar la deuda con Estados Unidos y hay que depositar los dólares'", empezó Melisa.

La joven contó que su abuela, al no tener dólares, no entendía por qué se los pedían. A partir de ello, la mujer que estaba al teléfono simuló una conversación con ella. "Mi abuela, dándoles información, les dice 'no cobramos en el Banco Nación, de eso se encarga mi nieta'. Y no estoy segura si ella les dio la información o ya la tenían, pero le dijeron que estaban hablando con Melisa, como simulando hablar conmigo. Pero ella les dice 'si Melisa se acaba de ir de mi casa'. Y ellos le dicen 'ya sabemos, porque ella ya recibió la carta, ella está en el Banco Nación'".

La abuela, contó Melisa, prácticamente tenía la certeza de que la persona al teléfono realmente estaba hablando su nieta. Finalmente le dieron un número de teléfono y cortaron la comunicación: "Le dieron un número de seis cifras. Yo no me animé a llamar para que no quedara registrado mi número. Y para qué quiero, ya suficiente con toda la información que le deben haber sacado ellos a mi abuela porque estoy segura que la hicieron hablar un montón. Le pidieron dólares. Como ella les dijo que no tenía, ellos insistieron con el dinero, que fuera con el dinero al Banco Nación o que me mandara a mí y que preguntara por Gustavo López".

Melisa, que aseguró que la excusa utilizada sobre el pago de una "deuda externa con Estados Unidos" alertó a su abuela de que podría tratarse de un fraude, contó que no es la primera vez que su abuela sufre un intento de estafa. En una primera ocasión, excusa mediante, le pidieron los números de la tarjeta con la que ella cobra la jubilación. Asimismo, tampoco es el primer "cuento del tío" en la cuadra, ya que a su vecina le robaron dólares haciéndose pasar por un nieto.

Pese a lo ocurrido, la familia no radicó la denuncia. "No hice la denuncia porque es un tema para trasladar a mi abuela, que es una persona grande. Estamos tratando de que no salga", manifestó.