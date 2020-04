Baterías y nafta vieja en el carburador, los problemas más comunes de los vehículos en cuarentena

La pandemia de coronavirus y la cuarentena hizo que muchos vehículos quedaran dentro de garajes o incluso en las propias casas de los propietarios que al no desarrollar actividades esenciales, no pueden salir a la calle.

Esa falta de uso puede dañar diferentes componentes o bien puede impedir que al vehículo directamente no se le pueda dar arranque. En ese marco, Maximiliano Pampiglione, del Taller RR de motos, explicó que los principales problemas que comenzaron a aparecer son los relacionados con las baterías y la nafta vieja que terminan descomponiéndose con el paso del tiempo al estar estancada.

"El tema de la batería depende de la vida útil que tenga, normalmente son dos años, pero las baterías originales duran un poco más. Entonces, si tenés una bateria de mas de dos años, como mínimo cada dos o tres días tenés que poner la moto en marcha y dejarla un rato para que la batería se recupere", explicó.

"Si tenés una batería nueva va a aguantar un poco más, pero cuando vengan los días fríos con la moto parada vamos a tener que cambiar baterías a montones", señaló.

Pampiglione también señaló que las baterías pueden recuperarse, siempre y cuando sean relativamente nuevas. "Con mucho tiempo parada es poco probable que se puedan reparar, algunas, depende de la marca", indicó.

"Se hace mediante un cargador electrónico, con un proceso de alta y baja temperatura. Se puede, pero si la batería tiene un tiempo largo probablemente en julio la tengas que cambiar", comentó. Y agregó: "La batería tiene dos enemigos externos, primero es el tiempo parada y el otro es el frio, te las liquida. Si tenes una bateria de un año o año y medio, estando la moto parada llega el frío y la vas a tener que cambiar".

Otro de los problemas que surgen, y que son materia de consulta permanente desde que los talleres volvieron a abrir sus puertas es la nafta vieja. "La nafta se pudre, se descompone al estar estancada en el carburador. No es un problema grave porque se soluciona limpiando la cuba del carburador, la drenas y se termina el problema", señaló.

"Lo ideal es sacar la moto a la calle, pero no se puede, entonces cada dos tres días hay que ponerla en marcha y dejarla un rato", dijo Pampiglione.

Otros problemas

Por otro lado, el mecánico señaló que con la prolongación de la cuarentena y la falta de uso de los vehículos pueden empezar a aparecer otros problemas como "los neumáticos y los retenes de suspensión, de la varilla de cambios, del piñon; que sin uso se resecan y probablemente se rompan. Van a aparecer pérdidas de aceite...", indicó.

Además, el precio de los repuestos también serán un problema. "Sobre todo en las motos chicas, que por ahí los repuestos no son de buena calidad, las que no son de alta cilindrada van a tener problemas", contó.

La economía

Pese a los problemas que puedan presentarse, uno de los más determinantes será el dinero: costos de repuestos, mano de obra y cómo solventarlos. "Creo que cuando se reactive todo las motos van a ser furor principalmente por el precio del combustible, mover un auto va a ser más caro y muchos van a recurrir a la moto", explicó Pampiglione.

"Una batería de 110 Yuasa, que es lo mejor que viene, estaba alrededor de $1000 pesos y hoy están $2500", contó Pampiglione.

"Dependemos del dólar y los autos también, este problema viene desde el año pasado, los repuestos son importados y los nacionales tienen insumos importados. A eso se le suma la mano de obra, hablando con otros colegas no sabemos cómo vamos a hacer. El tema es que la persona que no trabajó va a necesitar arreglar la moto y nosotros vamos a tener que cobrar, no vamos a poder tocar mucho los precios, como en todos lados: es un tire y afloje donde el que se perjudica siempre es el trabajador", sentenció.