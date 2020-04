FIFA evalúa cambiar el formato de las Eliminatorias

Los inesperados y bruscos cambios en tiempos de emergencia por riesgo de contagio de coronavirus motivó a que sean modificados calendarios a los largo del fútbol en general, lo cierto es que se sumarían a estas postergaciones, las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Es que estaba previsto en principio para que arranquen en septiembre o octubre, no obstante, al no haber un panorama claro en ese sentido, desde FIFA estaría promoviendo la idea de reprogramar los calendarios directamente para el 2021. Y no se descarta a su vez que haya cambio en los formatos de clasificación.

Es que el año entrante hay Eurocopa y Copa América, con toda la significancia que eso conlleva. En definitiva, con respecto a CONMEBOL, crece la posibilidad de que en función de achicar los partidos y que se llegue a las fechas mundialistas en tiempo preciso, se retome el antiguo sistema de dos zonas de cinco equipos, con boleto a Qatar para los dos primeros y el mejor tercero. Dicho formato se dejó de utilizar después del mundial de Estados Unidos '94, con la milagrosa clasificación de Argentina en el repechaje contra Australia.

Otra versión indica que la misma Copa América en co-organización entre Argentina y Colombia podría servir para el mismo fin.

De todas maneras, vale aclarar que en esta edición de Qatar 2022 se disputará excepcionalmente en noviembre, con el justificativo de disputarlo en invierno del hemisferio Norte, debido a las altas temperaturas en medio oriente en verano.