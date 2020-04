“Los que me conocen saben cómo me preocupo por los pacientes”, dijo Elkin mientras avanza la causa

La Justicia provincial y federal continúan recabando pruebas para comprobar si el médico traumatólogo de nuestra ciudad, Daniel Elkin, violó o no el aislamiento preventivo, social y obligatorio, luego que diera positivo su análisis por coronavirus al regresar de un congreso en Chile.

Mientras tanto, el profesional médico designó como abogado defensor a Felipe Trucco. Pese a no querer referirse a las causas legales por las que se lo investiga, Elkin sí habló sobre su estado de ánimo actual mientras atraviesa su cuarentena alejado de su familia.

“La estoy pasando mal, los que me conocen saben cómo me preocupo por los pacientes, por brindarles el mejor tratamiento y que pongan en tela de juicio me parece un despropósito, porque yo también soy víctima, me enfermé”, le dijo a El Periódico.

“Lo único que hice toda mi vida es trabajar y jugar al fútbol y me parece que lo recibí no es lo que hubiera esperado de la ciudad”, se lamentó.

Algo de tranquilidad

A pesar de su estado de ánimo, Elkin se refugia en la tranquilidad de no haber contagiado a nadie: “Por suerte se demuestra que tomé todas las precauciones del caso porque no se contagió nadie, en eso estoy tranquilo. Mi familia también está bien, pero ellos están en un lado y yo en otro, sobrellevar esto solo es más difícil todavía”, aseguró.

Mientras tanto, el médico cursa su cuarentena a la espera de nuevos estudios. Por el momento no existen casos de contagios a través del médico, ni en su familia ni en presuntos allegados.

El profesional agregó que presentó toda la documentación necesaria a su abogado.

Pruebas

A su vez, la fiscalía a cargo de Oscar Gieco informó que Daniel Elkin arribó al país proveniente de Chile el pasado 14 de marzo pasado, y que alrededor de las 17.40 registró su paso por el área fronteriza del "Cristo Redentor" en Mendoza.

Ante esta situación el médico debería haber cumplido su cuarentena hasta el 28 de marzo inclusive. Por este motivo, la fiscalía local y la federal a cargo de Luis María Viaut, investigan si Elkin atendió a pacientes los días 26 y 27 de marzo en Freyre y Morteros, respectivamente. Y si practicó una cirugía el último 26 en la Clínica "Enrique J. Carrá (h)".

“Estamos cotejando los lugares donde pudo haber atendido y como estamos en receso no podemos constituirnos en los lugares del hecho, comisionamos personal policial para que se constituyan en el lugar y tomen declaración a las personas que podrían haber sido asistidas por el médico, así que eso va a demorar un tiempito”, le dijo Gieco a El Periódico.

Si bien el traumatólogo no se encuentra imputado, lo que trata de corroborar la Justicia es si violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, incluido en el artículo 205 del Código Penal, el cual expresa: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Por otra parte, autoridades municipales de Brinkmann y Morteros señalaron días atrás que el profesional atendió en nosocomios de esas localidades el viernes 27 de abril.