En medio de la pandemia, Estados Unidos suspende su financiamiento a la OMS

Pero Trump no ahorró críticas al organismo: “La OMS no logró obtener, chequear y compartir adecuadamente información de manera oportuna y transparente. El mundo depende de la OMS para trabajar con otros países y asegurarse de que la información correcta se comparta. También confía en que mantenga su independencia y diga la verdad acerca de lo que sucede. No cumplió con sus deberes básicos y debe rendir cuentas”.