Contra el coronavirus: La Milka tiene sus propios tapabocas

El uso de tapabocas o barbijos de tela comenzó a ser obligatorio en la ciudad de San Francisco desde la semana pasada y desde esta semana también en distintos puntos del país. En ese marco, el club La Milka tuvo una interesante propuesta: fabricar sus propios tapabocas con el escudo del club.

"Lo tomamos con la seriedad que corresponde, esta no es una idea nuestra pero vimos varios barbijos de clubes de AFA. Matías Mana se hizo hacer uno, me lo mostró y me comentó que podíamos ofrecerlos y tener un pequeño rédito económico para el club", señaló Fernando Godoy, presidente de la institución.

Pese a este ingreso, en momentos donde el club tiene paralizadas sus actividades, también es una forma de concientizar sobre su uso. "Es una pequeña ayuda económica, pero mas que todo lo hacemos para que la gente se concientice de que hay que usar el barbijo y qué mejor que llevando los colores del club que queremos", explicó.

"Quizás los mas jóvenes por ahí lo van a tomar como algo novedoso, pero lo van a usar por el escudo de La Milka. La gente acá es bastante especial, se identifica mucho con el club y en cada actividad que hacemos tratamos de darle esa impronta", indicó Godoy.

La iniciativa fue todo un éxito, la publicación se hizo en horas de la mañana y para el mediodía ya tenían alrededor de 25 encargados.

Llegaron los cubre boca del Quintero!!! Si querés tener el tuyo escribi al 3564-669528 Y encargalo. Publicada por Club Atlético La Milka Oficial en Martes, 14 de abril de 2020

La economía, cuesta arriba

Los clubes de barrio atraviesan una situación sumamente complicada en materia económica: sin actividades, sin eventos y con sponsors que también sufren el parate por la cuarentena los ingresos disminuyeron. "De cuotas cobramos poco, solo amigos que se acercan a pagar porque el cobrador no puede salir. Entendemos la situación económica también de la gente...", comentó Godoy.

"Tenemos la concesión de la cantina que no la cobramos y es algo lógico, no podemos ahogar económicamente al cantinero porque no está trabajando. Tenemos a la escuela de Ariel Giaccone que venía a entrenar y le alquilamos el espacio, eso tampoco lo cobramos, teníamos eventos programados como un gran locro en abril y una peña, que siempre nos va muy bien y la gente colabora mucho...", lamentó el presidente.

"Además, vendíamos el Bingo de la Sociedad Cosmopolita de Devoto y tampoco podemos salir a vender. Se complica juntar la plata", sostuvo.

Socios. "En febrero incorporamos 90 socios y se nos cortó la campaña de marzo y abril. Con las disciplinas teníamos una buena cantidad de socios, pero con este parate a los clubes de barrio se les va a hacer muy difícil, como venimos los eventos no los van a autorizar por varios meses así que vamos tener que buscar otras alternativas", expresó Fernando Godoy.

CUANDO EL RÍO SUENA ES POR QUE AGUA TRAE!!! Podrán decir que es una frase echa pero el objetivo es ese. Que se sepa que... Publicada por Club Atlético La Milka Oficial en Domingo, 1 de marzo de 2020

Una factura impagable

A los escasos ingresos por el cese de actividades también se le suma una preocupación más para el club: en marzo recibieron una factura de electricidad de 22 mil pesos, algo fuera de lógica. "Pese a los problemas estamos con todo al dia, pero este mes nos llegó una factura de 22 mil pesos de luz, es impagable para un club de barrio. Así que estamos esperando que la gente de EPEC empiece a trabajar para hacer un reclamo porque es imposible que un club de barrio pague 22 mil pesos de luz. Vamos a buscar todas las formas para solucionar el problema, nos dijeron que iban a ver si hay alguna pérdida pero no hay nada...", contó.

"En la última boleta de febrero pagamos 7800 pesos y en marzo te viene 22 mil, es una locura. Es lo que nos tiene con un dolor de cabeza, pero no estamos en condiciones de pensar en eso ahora, la gente de EPEC tendrá que entender que no se genera dinero, no hay movimiento y lo pagaremos cuando podamos generar algo", explicó.

"En todo lo demás estamos al dia. No nos gusta meternos en gastos grandes así que vamos haciendo de a poco y lo que podemos pagar", señaló Godoy.

Hockey, futbol, gimnasia aerolocal y zumba Godoy contó que en este 2020 el club incorporó nuevas disciplinas. Además del fútbol, antes del parate, en La Milka ya se practicaba hockey, fútbol, gimnasia aerolocal y zumba. "Las chicas de hockey estaban entrenando en un espacio del Centro Vecinal, pero ahora se incorporaron al club, tienen más espacio y un sentido de pertenencia e identidad porque la mayoría son todas chicas del barrio", sostuvo. Además, el club también colabora con el campeón argentino y sudamericano José "Chinito" Acevedo, vecino del barrio. "Lo ayudamos en lo que podemos, cuando él está mucho tiempo sin pelear tiene que realizar ventas de pollos o pasta. Él devuelve con mucho cariño esa ayuda, es más, en la bata tiene el escudo de La Milka, lo iba a presentar en Irlanda", señaló.

Humildad a flor de piel!!! Te acercaste a nosotros buscando un granito de arena, demostraste ser no solo un excelente... Publicada por Club Atlético La Milka Oficial en Lunes, 17 de febrero de 2020

El proceso para volver a la Liga Regional

Por otro lado, Godoy también explicó que el club tiene con meta -lejana aún- volver a competir en los torneos de Liga Regional y recuperar esa imagen que tenía la institución como uno de los grandes animadores de al fútbol sanfrancisqueño.

Para llegar a ese objetivo, el club trabaja en un proceso que cumple paso a paso. "Tenemos todo listo para jugar en la Liga San Martín, vamos a jugar en la categoría B con Primera y Reserva. Sin embargo, con todo esto se paró todo, pero estoy en permanente contacto con el presidente de la Liga así que cuando arranque la Liga vamos a empezar a jugar ahí", explicó Godoy.

"Por una cuestión de jurisdicción no podemos clasificar a la Copa Santa Fe y todo eso, pero la idea es empezar ahí porque es más barato que la Liga Regional", agregó.

En ese marco, Godoy explicó también que la categoría Sub-21 del club disputó un torneo amistoso en Las Varillas del cual se obtuvo un saldo muy positivo. "Nos invitó el club Mitre y estamos muy contentos porque competimos con clubes que venían de una pretemporada importante, con El Arañado que venía jugando el torneo Provincial y con jugadores de primera división", indicó.

Anoche en el marco de los trabajos precompetitivos participamos del torneo organizado por el Club Mitre de la ciudad de... Publicada por Club Atlético La Milka Oficial en Jueves, 13 de febrero de 2020

"Jugamos con la base del equipo que jugó el campeonato de la Liga Juvenil Amateur, más algunos chicos que se incorporaron bajo la conducción de Rubén Cardozo. Estamos muy contentos porque La Milka empieza a sonar de nuevo en el ambiente del fútbol, los chicos se muestran y que te inviten los clubes de la Liga Regional quiere decir que te tienen en cuenta, que saben que La Milka está volviendo y eso es importante", señaló.

"Para nosotros, volver a la Liga Regional ahora es imposible, pero queremos trabajar tres o cuatro años, siempre compitiendo en la liga que podamos, para generar la infraestructura del club y jugadores propios. Una vez que las obras estén, que tengamos las comodidades necesarias y las categorías conformadas, ahí si volver a la Liga Regional...", relató.

Además, contó que participarán en el próximo Nacional de Baby Fútbol. "Queremos participar en todas las competencias que podamos para que de acá a tres o cuatro años podamos tener todas la categorías armadas y volver a la Liga Regional", concluyó.