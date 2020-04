En Frontera también será obligatorio el uso de barbijos

Al igual que sucedió en San Francisco, Frontera estableció el uso obligatorio de barbijos, mascarillas y/o protectores faciales. El incumplimiento de la medida, indicaron, será sancionado desde el jueves 16 de abril. Según establecieron ambos municipios, el barbijo será obligatorio mientras perdure el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional ante el avance del coronavirus.

"Es obligatorio a partir de ayer. Hasta el 15 de abril no se imponen sanciones, para que la gente tome conocimiento acabado", explicó Diego Seghezzi, secretario de Gobierno de Frontera. Las sanciones, en Frontera, irán entre las 10 y las 15 unidades de cuentas municipal. Cada una equivale a un litro de nafta súper. Si la persona es reincidente, los valores se duplican, es decir, de 20 a 30. En el caso que la persona no tenga dinero para abonar la multa, deberá pagarla con trabajo comunitario, probablemente en algún centro de salud aunque eso lo determinará luego el Ejecutivo.

Seghezzi agregó que, además del uso del barbijo, se tomaron otras tantas medidas preventivas, no sólo por el avance del coronavirus sino también por dengue, como la desinfección con agua y cloro de los lugares más concurridos, como supermercados, carnicerías o el banco Provincia de Santa Fe. "Además de eso se están haciendo fumigaciones contra el dengue. Gracias a Dios desde mediados de 2016 ya no hubo dengue hasta la actualidad, que tenemos solo tres casos confirmados. De coronavirus, en tanto, hasta hoy hay cero casos en Frontera", indicó.







Centros de aislamiento

El secretario de Gobienro informó, además, que preventivamente se están armando centros de aislamiento en el Centro de Salud San Roque y en el Polideportivo municipal: "Si pasmos los pacientes que podemos albergar ahí, que son 12, estamos armando también en el polideportivo otro centro de aislamiento para pacientes que tengan coronavirus, pero leve. Después si necesiten internación pasan al hospital por una cuestión resulta entre los gobernadores de Santa Fe y Córdoba".

"Además tenemos una camioneta de la Municipalidad que sale todos los días a informarle a la población que se tiene que quedar adentro de sus domicilios. Se están haciendo controles con el Comando Radioeléctrico en la ciudad. Hubo secuestro de motos, la Policía tiene un promedio de 8 a 10 aprehendidos diarios por violación del aislamiento. También, conjuntamente con San Francisco hemos orquestado un control de los camiones que bajan de la Autovía 19 por la avenida Sastre. En San Francisco tienen cerrados cuatro o cinco pasos y también se sumó Josefina por la ruta 19. Nosotros también hemos querido hacer el control, nos quedaba solo ese paso, el de la bajada por avenida Sastre que era el único lugar que no estaba controlado y al haber hablado con San Francisco y Josefina nosotros también pudimos un control ahí", subrayó el secretario de Gobierno.





En Josefina aún no será obligatorio

En Josefina, en tanto, la medida no será obligatoria y, al menos por el momento, no analizan tomarla. "Pienso que no haría falta porque la gente se cuida muchísimo", aseguró Jorgelina Sicardi, presidenta comunal.

"Nosotros desde el primer día pusimos a confeccionar desde la comuna, a particulares a los que les pagamos por el servicio, mamemlucos y barbijos. Nuestra intención, ya hace un par de días tanto en los centros asistenciales como en la comuna o la delegación comunal en el caso de Acapulco, es que la gente pueda retirarlo gratuitamente", agregó.

Sicardi negó que se vaya a sancionar a quienes no los utilicen pero insistió en los beneficios de su utilización. "Apuntamos a que todo el mundo lo utilice para cuidarse. Hay mucha gente que lo está usando por cuenta propia, es una herramienta para cuidar al que está al frente nuestro y cuidarnos nosotros del que está al frente nuestro. En los centros asistenciales todo el mundo está con barbijo, es raro que no tengan, los que no tienen vienen a pedir y nosotros se los damos para que no tengan que gastar en eso", manifestó la presidenta comunal.