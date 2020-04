El CES busca que se habilite la venta online y el delivery para todos los comercios

La situación de la mayoría de los rubros dedicado al comercio es angustiante. Desde 20 de marzo pasado tienen sus persianas bajas. Mientras tanto, continúan pagando impuestos, servicios, alquileres y empleados. Por ello, desde el Centro Empresarial y de Servicios (CES) que agrupa a los comerciantes de la ciudad busca que se habilite la venta online y el delivery para todos los rubros.

El presidente del CES Darío Tamagnini confirmó a El Periódico que se encuentran trabajando junto a la comisión “Vamos al Centro” para que el City Shopping San Francisco pueda ofrecer productos online o vía redes sociales y que se pueda concretar la venta mediante la entrega por deliverys y los pagos por transferencia.

“Todos los días nos comunicamos vía videollamadas a ver si podemos darle alguna ventaja a la comercios que integran el City Shopping para hacer ventas por delivery, y cobrar por transferencia o vía web. Sabemos que existe una restricción por la cuarentena para que estos comercios no pueden ni siquiera trabajar a puertas cerradas, pero lo que buscamos es generar una especie de Mercado Libre pero interno”, señaló Tamagnini.

Coordinar

El dirigente del CES sostuvo que para logar esto deben coordinar acciones con el municipio: “La cuestión sería que todos los rubros podamos trabajar en alguna modalidad que no genere contacto social. Hay una necesidad enorme en todo el comercio que necesita trabajar para afrontar la situación económica y generar ingresos, ya sea para seguir subsistiendo como para afrontar gastos”.

La dirigencia del CES busca reunirse con funcionarios municipales para analizar pasos a seguir.

Algunos ya venden

El Periódico pudo conocer que existen casos de tiendas de ropa que ya están ofreciendo productos vía redes sociales a sabiendas de que no todavía no está permitido.

“Lo empezamos a hacer porque la realidad está complicada y necesitamos generar alguna venta”, dijo un comerciante a El Periódico.

“Sabemos que no está permitido-agregó el vendedor-, me estuve asesorando pero tenemos el negocio cerrado, no tenemos ingresos y la situación se viene más complicada. Todos los comerciantes del centro le estamos solicitando que la municipalidad flexibilice alguna manera de comercializar no en forma directa sino online, con entregas a domicilio para que se pueda generar algún ingreso y abonar a empleados, pagar impuestos y demás”.

Mientras tanto, las librerías ya trabajan con deliverys habilitados en la entrega de todo lo referente a papelería y entrega de libros y materiales de estudio.

“Teníamos libros pedidos para las escuelas que no habían sido retirados desde marzo, pero el Gobierno nos ha posibilitado esta forma de trabajo”, comentó una comerciante.