Según una encuesta, más del 40% de los inquilinos no pudo pagar abril

Desde la Federación de Inquilinos Nacional aseguran que más del 40% de los inquilinos no ha podido pagar el alquiler de abril, en tanto que más del 30% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o dejó de percibir el total de sus ingresos.

Gervasio Muñoz, presidente de la entidad, dijo a Cadena 3 que los datos los sorprendieron por la magnitud y expresó su preocupación ante el dramático escenario.

“Planteamos algunas propuestas al Gobierno nacional que se expresaron en el decreto que se firma y que al menos logra que no haya miles y miles de familias en la calle desalojadas”, valoró.

No obstante, también alertó que más del 50% de los inquilinos no recibió una cuenta bancaria para poder transferir el dinero.

“Nosotros venimos insistiendo hace mucho en esto. Como organización y asociación civil no peleamos por el pago de impuestos, pero desde hace tiempo planteamos que todo el mercado inmobiliario está en negro y por eso el Estado no puede tener políticas direccionadas a la vivienda porque no sabe cuántos inquilinos hay, quiénes son y quiénes son los locadores”, cuestionó.

“El 85% de los inquilinos de todo el país no recibe una factura por el pago de un alquiler y ahora como se obliga a los propietarios a dar un CBU para poder pagar, muchos prefieren no cobrar el alquiler hasta que esto pase para no blanquear, no pagar impuestos y explicar cómo hicieron para comprar departamentos en los últimos 10 años”, resumió.

En ese sentido, aseguró que “las inmobiliarias cumplen el rol de garantizar todo ese abuso e ilegalidad de los locadores con el cobro de los alquileres”.

Por último, Muñoz pidió que apenas abra el Congreso se vote la ley de alquileres para congelar el precio de los mismos por 24 meses y que se suspendan también los desalojos, a raíz de una situación económica ya dañada.

“Esto va a tardar tiempo en recuperarse y hay que tomar medidas que garanticen el acceso a la vivienda porque si no se puede trabajar y no tenés salud. El acceso a la vivienda es fundamental para salir de una crisis”, cerró.