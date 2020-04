Hiperconectividad en cuarentena: aumentaron las consultas por grooming

La tecnología ayuda durante el aislamiento social a acortar distancias entre amigos, familiares y hasta para cumplir con distintas actividades cotidianas -y laborales- que fueron suspendidas, además de potenciar el uso de videojuegos online para entretenerse. Esto supone una hiperconectividad, principalmente en niños y adolescentes, que pueden ser víctimas de abusadores sexuales que están al acecho.

En ese marco, Cynthia Sarmiento, coordinadora provincial de la ONG Grooming Argentina explicó que se triplicaron las consultas de padres acerca de cómo manejarse con sus hijos en redes sociales. "Desde la ONG el mejor consejo que damos es entablar confianza con nuestros hijos y poder hablar de esto porque muchas veces los casos de grooming no solamente suceden en redes sociales, sino también en plataformas de juegos que tienen chat tales como Tik-Tok, Fornite, Counter Strike; los más populares del momento", explicó.

"De acuerdo al promedio, los niños reciben un celular a los 10 años. Es complicado poner límites pero sin dudas hay que hacerlo por seguridad. La popularidad no está antes que la seguridad", señaló Sarmiento.

"Tenemos que saber que nosotros desde que tenemos un celular, desde que nos creamos un perfil en una red social somos ciudadanos digitales y debemos ser responsables. La mayoría de las redes sociales exigen ser mayor de 13 años para crear el perfil, pero muchas veces se miente con la edad y con consentimiento de los padres. De acuerdo a las estadísticas la mayoría de los casos se dan en niños de entre 10 y 13 años, de los cuales 8 son niñas y 2 niños", sostuvo.

Cómo advertir estas situaciones y recomendaciones

En ese sentido, Sarmiento puso énfasis en la comunicación y en generar la confianza necesaria con los más chicos para poder charlar y hablar sobre el tema. "Los chicos tienen esa ansiedad y necesidad de estar en contacto, y más en esta cuarentena. Hay que hacer una desintoxicación digital, reducir la cantidad de horas de conexión, mantener los perfiles en privado, pero principalmente hablar con los chicos de las redes sociales. Preguntarles cómo les va y qué hacen en las redes...", indicó.

"Hoy el 70% de la población no sabe que es el grooming y hay una gran brecha digital entre los adultos y los más chicos", puntualizó Sarmiento.

Sin embargo, en muchos casos es probable que los niños (o adolescentes) no cuenten todo y hablen poco de estos temas con los adultos. Según señaló Sarmiento, hay comportamientos que evidencian estas situaciones como "no querer mostrar el celular a nadie, encerrarse o pasar de querer usar el celular todo el tiempo a no querer usarlo más. Vemos esa ansiedad canalizada de manera diferente en la pérdida de confianza en sí mismo, en no querer compartir, en situaciones de rabia o de ira. Hay modificaciones del lenguaje corporal que nos dan cuenta que algo pasa como evitar la mirada o ponerse nervioso al recibir mensajes", explicó.

"Para estos casos, la ONG Grooming Argentina posee una aplicación para celular donde se pueden realizar consultas y denuncias (GAPP) las 24 horas. Hay legales y psicológos que ayudan a apoyar y acompañar a la familia", relató.

¿Qué hacer ante un caso de grooming? - No borrar ninguna conversación ni contenido del dispositivo en el que haya elementos de prueba. - Realizar capturas de pantalla que evidencien el accionar del “groomer” y alojarlas en otro dispositivo. - No bloquear ni escrachar al “groomer” en las redes sociales. - No denunciar al “groomer” en las redes sociales, la denuncia siempre es penal.

Una oportunidad

Por otro lado, esta situación de hiperconectividad en cuarentena supone también una oportunidad para concientizar a la ciudadanía y educar sobre el uso responsable de los medios digitales. "Como sociedad somos responsables de quedarnos en cuarentena, pero también tenemos que serlo en el plano digital. Tenemos que saber que cuando la privacidad se rompe, cuando hay grooming se interfiere en la personalidad del chico, no solo es un problema legal sino que también puede acarrear problemas psicológicos de por vida, porque la niñez y la adolescencia es una etapa de desarrollo muy importante", destacó.

"Como adultos, tenemos que tener en cuenta que en cada plataforma, desde Tik Tok hasta los juegos en línea de Playstation existe la posibilidad que un chico o chica atraviese una situación de vulnerabilidad, por ello es fundamental que los adultos dialoguen con ellos y que entre otras cosas le hagan entender que un contacto no es siempre un amigo, que no hay que confiar en alguien a quien no conocen y recordarles el daño que éstos pueden hacer", expresó Adrián Navarro, fundador de la ONG Grooming Argentina.







Educar a los más chicos

Cynthia Sarmiento también participa de una serie de actividades en el club La Hidráulica donde brinda charlas a los más chicos sobre el uso responsable en la redes sociales y el internet. En ese marco, sostiene que la respuesta de los más chicos es sorprendente.

"Realmente fue muy gratificante porque trabajamos con todas las divisiones inferiores y no faltó nunca nadie, sabiendo que hicimos las charlas los viernes a la tarde y que no tenían entrenamiento vinieron todos igual", destacó.

"En muchos casos los chicos no sabían que pudieron haber sufrido grooming. Ellos contaron sus experiencias y hasta hubo chicos que repitieron la charla. Al trabajar en grupos reducidos pudimos comunicarnos mejor y hasta logramos que pongan en práctica todo lo que les sugerimos", indicó.

"Este año queremos repetirlo con las nuevas divisiones y hasta me pude comunicar con otros clubes que también están interesados en trabajar de esta manera. A los chicos es un tema que les interesa mucho y quizas lo que faltaba era darle nombre", concluyó.