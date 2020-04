Ya rigen mayores controles para evitar el ingreso de viajeros a la ciudad

Desde el inicio de esta semana los ingresos a la ciudad se limitaron. Son cuatros puestos de control y tres las vías de acceso a San Francisco. Por este motivo, se debieron obstaculizar varios caminos que conectan de manera interna con nuestro centro urbano, en el caso de que alguien quiera evadir los controles.

Desde la Municipalidad informaron a El Periódico que la dureza en los controles es para evitar que lleguen personas de otras ciudades, como cuidado a la ciudadanía.

Entre los ingresos habilitados se encuentran las rutas nacionales 158 y 19. Quienes arriben a nuestra ciudad desde algunas de estas arterias, se toparán con el control policial en el cruce de ambas, donde se encuentra el puesto de Policía Caminera.

Otro control se ubica sobre avenida Maipú en la intercepción con el camino que va hacia Plaza San Francisco (frente a la peña Boquense), para los que provienen desde ruta provincial 1.

Por otra parte, la ruta 19, viniendo desde provincia de Santa Fe, es otro de los accesos a nuestra ciudad. Allí hay dispuestos dos controles, para evitar el ingreso no solo a San Francisco sino además a Frontera. En este sentido, ambas municipalidades acordaron bloquear el acceso a la altura de la avenida Sastre.







La medida dictada por el intendente Ignacio García Aresca va en sintonía con lo decretado por el presidente Alberto Fernández, quien prorrogó el cierre de fronteras del país hasta el 26 de abril inclusive, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto hasta ese día para mitigar el avance del coronavirus en el país.

Accesos obstruidos

Al mismo tiempo, desde el municipio salieron a obstruir ciertos sectores desde donde se puede acceder al casco urbano local. Lo hacen con montículos de tierra, escombros y materiales.

En barrio San Cayetano, por ejemplo, se cerraron calles como Güemes, Italia y Guatemala. En este caso se busca bloquear el ingreso desde barrio Acapulco en el caso de los que puedan provenir de caminos rurales.

Otro de los sectores cerrados es Juan de Garay, tanto detrás del Polideportivo Municipal como en su intersección con ruta provincial 1. Pasó lo mismo sobre Avellaneda y avenida Caseros, desde la autovía, y la avenida 9 de Septiembre, que tiene acceso a la ruta 158. Asimismo, se clausuraron caminos rurales en la zona de Plaza San Francisco.

Con certificado

Cabe destacar que en los controles se pide a los vecinos el Certificado Único de Circulación que expide el Gobierno Nacional y en el caso de quienes están exceptuados de la regla y deben acudir a sus trabajos deberán conservar el certificado que lo avale.

En los puestos además se le toma la temperatura a conductores y acompañantes y se exige el uso de barbijo obligatorio, medida decretada a nivel local.

Aquellos viajeros que no son de San Francisco o no tienen como destino la ciudad, no pueden ingresar.