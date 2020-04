Córdoba: confirman 27 casos positivos de coronavirus en un geriátrico y esperan más análisis

El municipio de Saldán confirmó que 21 residentes del geriátrico donde trabaja el médico que el viernes dio positivo de coronavirus, y otras seis administrativos que allí trabajan, fueron confirmados en las últimas horas como contagiados.

Este viernes, el intendente local Cayetano Canto activó el protocolo sanitario para coronavirus ante ese primer caso en la localidad, del médico que trabaja en el Geriátrico Santa Lucía y en un consultorio del Pami.

Personal de Epidemiología de la Provincia y del hospital Rawson realizó 110 hisopados, a 75 residentes y a 35 del personal administrativo.

Este sábado, el intendente confirmó que hay al menos 27 positivos y apuntó que realizan hisopados a otras 150 personas que estuvieron en contacto con el médico y con otros ahora confirmados positivos.

“Cinco abuelos están internados en el Hospital Italiano de Córdoba. Y los que están en el geriátrico están bien. La evolución es buena. No tienen síntomas. Todos están aislados”, afirmó Canto.

Además, indicó que “los empleados que no tienen síntomas fueron trasladados a su casa para que haga la cuarentena obligatoria”.

Asimismo, Canto dispuso la obligatoriedad del uso del barbijo o tapabocas en la vía pública y la restricción del tránsito en los accesos a la localidad, entre otras medidas.

El médico que contrajo coronavirus vive en Mendiolaza y desarrolla su actividad en varias localidades.



Por eso, los municipios de Mendiolaza y Villa Allende activaron también el protocolo y tomaron medidas tendientes a intensificar la prevención, además de las que ya se veían ejecutando.

Qué dijo el médico

A través de un audio difundido por WathsApp, el médico aseguró que nunca tuvo fiebre ni ningún síntoma referido al coronavirus.

“Soy el doctor (…) Ayer me informaron que me dio positivo el hisopado. Trabajé hasta ayer sin síntomas. Soy un paciente asmático. En esta época del año suelo tener tos. No tuve fiebre. Y por prevención fui al hospital de Unquillo. Tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado”, relató en el audio.

A raíz del caso, la Asociación de Médicos de la República Argentina condenó la estigmatización del médico y pidió que no se difunda su identidad.

Fuente: La Voz del Interior