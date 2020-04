Un año que no arranca para los corralones

Tras la decisión del Gobierno nacional de ampliar en la última semana el espectro de actividades exceptuadas de realizar la cuarentena, aumentó el flujo de personas que pudo salir de sus hogares para ir a trabajar.

La nueva disposición incorporó a sectores de la producción, la industria y la construcción. La vuelta fue con ansiedad por parte de trabajadores y propietarios y extremos cuidados respecto a la higiene, medida esta última para evitar la transmisión del Covid-19. Paralelamente, funcionarios municipales recibieron a miembros de la cadena productiva para coordinar acciones y despejar dudas, también para poner en claro las medidas nacionales.

Volver al ruedo

La venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones es una de las nuevas actividades que se sumó por estos días, catalogado nuevo servicio esencial en la emergencia sanitaria.

José Passamonte, propietario de la firma Passamonte Comercial, explicó a El Periódico que se trató de unos primeros días “confusos”: “No pudimos entregar mercadería en obra todavía, no podemos viajar con los camiones a proveernos con la materia prima y apelamos a nuestro stock. Estamos en un término medio, la construcción mueve muchos rubros, contempla mucha gente que ya no podía esperar más porque vive del día a día”, declaró y agregó: “Creo que la semana próxima nos van a permitir empezar a hacer el reparto a domicilio porque nuestros materiales no son fáciles de llevar”.

Sobre la vuelta al ruedo, Passamonte indicó: “Nos dijeron que abriéramos, pero aconsejando que sea algo paulatino. Hay que evitar la aglomeración, tomar precauciones. Hay que tomar conciencia de que volver al trabajo significa correr otros riesgos, tomar otras precauciones, ya no es estar en casa”, analizó.

Coletazos de la pandemia

Passamonte contó que el inicio del año fue “turbulento” a nivel económico sumado a las vacaciones, lo que provocó reducir en un 50 por ciento la venta respecto a meses como noviembre y diciembre.

Por otra parte, el empresario criticó que no haya ayudas financieras: “Los bancos son reticentes a tomar riesgos, en definitiva, todas las empresas pymes estamos en condiciones similares. Mi padre decía ‘al banco hay que demostrarle que uno no necesita para que le den plata’, cuando debería ser al revés. Hoy, los créditos a una tasa del 24 por ciento no son razonables, pero sí comparado con lo que había”. Sobre la pandemia, manifestó: “Esto significa un atraso, pero el coronavirus es peor y no estaba en el libreto”.

Reuniones desde el municipio

Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Económico, Social y Educativo de la Municipalidad, explicó a El Periódico que se reunieron en la semana con empresarios de los rubros que fueron exceptuados para trabajar para que la vuelta sea ordenada. Asimismo se encuentran analizando aquellos lugares que indirectamente están relacionados a las excepciones actuales.

“El contacto es permanente, nosotros hacemos cumplir lo que establece el decreto y a medida que se fueron flexibilizando las actividades vamos acompañando, viendo cómo pueden encuadrar las empresas, tratando que cada una coordine la vuelta con las medidas de seguridad e higiene correspondientes”, señaló el funcionario.

“Hay mucha voluntad de los empresarios, todos muy preocupados por el tema económico, pero no dejando de lado la salud”, aclaró Moreno.