Alberto Fernández anunció que sigue la cuarentena hasta el 26 abril

El Presidente anunció en conferencia de prensa la extensión del aislamiento social “en los mismos términos” en los grandes centros urbanos. Anticipó que se permitirán algunas nuevas actividades. No está permitido salir para hacer actividad física.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy una extensión del aislamiento social, con la autorización a algunos sectores de la producción y de servicios para volver a la actividad, como fabricantes de neumáticos, gomerías y talleres mecánicos, para atender las necesidades de los vehículos de fuerzas de seguridad y ambulancias, en el marco de la pandemia de coronavirus. Además, otra actividades comerciales podrían volver a la actividad a propuestas de las provincias y en acuerdo con el Gobierno nacional.

En un conferencia de prensa brindada desde la residencia de Olivos, el Presidente sostuvo además que se analiza "permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas de personas de su cercanía solo dentro de los límites de su domicilio", entre los que incluyó a personas que padecen autismo y aseguró que, en consulta con los gobernadores, en adelante se determinará cuándo retomarán la actividad el resto de los sectores económicos.

Fernández pidió un "acuerdo social" colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se "relaje" ni sea "displicente", y precisó que la nueva etapa será "administrada", ya que habrá flexibilidad de las restricciones pero en lugares y actividades muy específicos.

El jefe de estado no descartó nuevas extensiones a partir del 27 de abril. "Vamos a extender la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive, y el 27 lo volveremos a discutir", dijo.

"Quiero que entendamos que no fue en vano quedarse en casa, que fue bueno, que nos alivió el problema que aún existe", subrayó.

"Estamos en el camino correcto", destacó, y dijo que no se bajarán impuestos porque "si no nos quedamos sin un peso", aunque resaltó que el Estado "no va a dejar desamparado a nadie".

No está permitido salir a correr o hacer actividad física, como se comentó en redes sociales, sino que el Gobierno señaló que lo está evaluando.

Por zonas

El Presidente anunció que la cuarentena podrá ser "liberada" para determinados "lugares o actividades" que será evaluada entre el gobierno y los gobernadores de las provincias. Y explicó que podrían quedar comprendidos los "pueblos muy aislados y rurales, que no registran ningún caso de coronavirus".

En varios pasajes el presidente Fernández destacó los buenos resultados obtenidos con la cuarentena hasta el momento y para eso exhibió las cifras de nuevos casos y las comparó con las de otros países como Estados Unidos, Italia y España.

Fernández aseguró que con el aislamiento social Argentina logró "aplanar la curva de contagios" de coronavirus (Covid-19) y exhortó a los argentinos a continuar la cuarentena porque con ello se "seguramente lograremos que la curva de contagio sea mas lenta".

"Este es un logro de la sociedad toda, es una medida que nos permitió ganar tiempo para construir mejores condiciones para atender a los enfermos", aseguró el Jefe del Estado, en una conferencia de prensa que brinda en la Residencia de Olivos.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno está "trabajando en todos los campos" para obtener "el material necesario para hacer frente a la pandemia" y agradeció a la industria textil por su colaboración en la emergencia.

Nueva etapa

El primer mandatario hizo el anuncio en la Quinta de Olivos después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.'

El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no "relajarse" y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.

NOTICIA EN DESARROLLO