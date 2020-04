El Chino Maidana tiene un diente de Mayweather y lo lucirá en una cadena

El santafesino Marcos Chino Maidana reveló que conservó el diente que Floyd Mayweather perdió en la pelea que protagonizaron en mayo de 2014 en Las Vegas y anunció que lo lucirá en una cadena de oro que llevará puesta.

El argentino, nacido en Margarita, reveló que posee la pieza del excampeón estadounidense luego de que un usuario le hiciera una pregunta durante una salida en Instagram Live. "¿Cómo le arranqué un diente a Floyd?", dice el Chino a modo de lectura de la pregunta de una persona de nombre Martín, ante lo que respondió: "Sí, le voló un diente de abajo, ahí lo tengo y lo hice con oro, me lo voy a colgar en una cadenita después".

Tras esto, Maidana publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con la foto del trofeo de guerra y escribió: "El diente de @FloydMayweather que Marcos "El Chino" Maidana va a usar en su cadenita", como prueba de sus dichos.

El diente de @FloydMayweather @MayweatherPromo que Marcos "El Chino" Maidana va a usar en su cadenita. pic.twitter.com/Z1zeOsSaZF — Chino Maidana Promotions (@chinomaidanabox) April 10, 2020

Consultado por esta particularidad de la famosa pelea entre ambos, el santafecino contestó en 2018: "Dicen muchos que le volé un diente pero pudo ser saliva, vaselina o cualquier cosa, la verdad que no sé. No lo vi sin diente ni vi el diente volar. En esa pelea la estrategia fue un poco de buscar un golpe justo, un golpe definitivo. Llegó el golpe pero fue justo sobre la campana y Mayweather aguantó porque siempre está muy bien entrenado y no le afectó o no le hizo mucho", lamentó.

Cabe mencionar que días atrás ambos se desafiaron vía redes sociales. Luego de que Floyd Mayweather diera a conocer un video con lo mejor de su performance en el combate de Las Vegas, Marcos Maidana le contestó que tenía libres los meses de febrero y marzo de 2021, como para abrir el juego a una tercera pelea entre ambos. ¿Se reencontrarán?

A continuación un video del emblemático momento, del cual hoy en día Maidana ha conservado un souvenir.