Analizan definir el Federal A con reducidos y sin descensos: ¿se salva Sportivo?

Si no vuelve el fútbol hay otras ideas Si bien la intención primaria sería que los ascensos se definan dentro del campo de juego y con la continuidad de los torneos, también existe la posibilidad de no poder terminarlos. Para ese caso existen dos opciones: que asciendan los primeros en la tabla de posiciones de cada zona (Atl. Güemes y Villa Mitre en Federal A, Atlanta y San Martín de Tucumán en la Primera Nacional) o bien elaborar una tabla general de puntos entre ambas zonas donde asciendan los dos equipos que más puntos hayan sumado (Atl. Güemes y Villa Mitre en el Federal A, San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano en la Primera Nacional). Para el Federal A, resta definir qué pasará con la "promoción" entre el mejor segundo de ambas zonas en los hexagonales finales del Federal A (si no se disputan habría que modificar el criterio de selección y se elegiría algo similar a lo dicho en el tema ascensos) frente a un representante de la B Metro por otro lugar en la Primera Nacional. Se estudiaría su realización como el único partido a disputarse una vez terminada la cuarentena si se decide que los torneos no continúen.