Estados Unidos tuvo 1.783 muertes por coronavirus en un día y superó las 16 mil víctimas

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 1.783 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que lleva la cifra total de decesos a 16.513. Las cifras se desprenden del recuento de la universidad estadounidense Johns Hopkins, que provee estadísticas del avance de la pandemia a nivel global en tiempo real.

Durante el día, Estados Unidos superó a España como la nación con la segunda cantidad de víctimas fatales del mundo. Únicamente se ubica por detrás de Italia, que registra 18.279. Sin embargo, considerando que desde mediados de la semana pasada el país registra más de 1.000 nuevas muertes diarias, es probable que pase a ocupar el tope de la lúgubre lista en cuestión de días.

Estados Unidos tiene también desde hace días la mayor cantidad transmisiones registradas. A la última actualización, la cifra supera las 462.000, alrededor de 33.000 más que la víspera.

La ciudad de Nueva York sigue siendo la más afectada con 4.571 muertos. La cifra de víctimas también sigue subiendo en el resto del estado y, de hecho, en las últimas 24 horas alcanzó un nuevo récord con 799 fallecidos.



Con este incremento de 20 fallecidos más que los informados el miércoles, el total de víctimas fatales llegó a 7.067. Se trata del cuarto día consecutivo en que la cifra de muertos toca un nuevo máximo.



No obstante, el gobernador Andrew Cuomo destacó como dato positivo que las hospitalización han estádo cayendo de manera constante. Del miércoles al jueves, indicó, solo aumentaron un 1 por ciento, o 200 nuevos pacientes Y la admisión en cuidados intensivos también está bajando. “Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla”, sostuvo Cuomo en conferencia de prensa. La semana pasada, las internaciones llegaron a superar las 1.400 por día.

En tanto, el total de hospitalizados a nivel estatal es de 18.279. Por su parte, los ingresos en cuidados intensivos fueron 84, cuando en las peores jornadas se acercaron a 400.

De todas formas, Cuomo mantuvo el tono de alerta. “La gripe española de 1918 golpeó en tres oleadas. Sólo estamos en la primera ola. No podemos asumir que porque estamos viendo algunos signos positivos esto terminará pronto o que las ondas adicionales no golpearán. El Estado de Nueva York no subestimará a este enemigo”, aseveró.

Han pasado 39 días desde que se detectó el primer caso en Nueva York, y 80 jornadas desde el primer caso en suelo estadounidense.

Fuente: Agencias/Infobae.