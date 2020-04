Grahovac: “Lo virtual y los medios tradicionales fortalecerán la capacidad de aprendizaje”

El ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, aseguró en una entrevista con El Periódico que sería de “necio” creer que se podrá terminar con el calendario escolar “como si nada hubiera ocurrido”, aunque agregó que harán “los esfuerzos posibles para que los chicos no pierdan el año”.

“El calendario escolar dependerá de cuánto se extienda el aislamiento”, manifestó el funcionario.

Sobre las clases virtuales y las plataformas digitales puestas a disposición de los docentes y alumnos en la actualidad, Grahovac consideró que seguirán siendo clave cuando el alumno regrese a las escuelas.

- ¿Cómo analiza el rol de la escuela en tiempos de cuarentena y qué avizora a corto plazo en materia de enseñanza?

Cuando se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y observando otros países, sabíamos que esto no iba a durar dos semanas sino un tiempo más prolongado. Por eso pusimos en marcha la plataforma ‘Tu escuela en casa’, que es de acceso gratuito. Además no consume datos para los teléfonos Claro y Personal. Este dispositivo, somos conscientes, que no toda la población escolar lo puede usar porque algunos chicos están en zonas donde no hay buena conectividad. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo con la satisfactoria noticia de que el cien por ciento de las escuelas tenían conectividad, pero el escenario cambió y los chicos están en sus casas y ahí ya no controlamos ni sabemos cuántos tienen acceso a Internet. Por eso hemos previsto la impresión de materiales para utilizar el papel y lápiz y llegar a estos lugares.

- ¿Es muy pronto para hacer una evaluación?

Hay que reconocer y agradecer el trabajo de la inmensa mayoría de los docentes tratando de llegar con contenidos y actividades para que los chicos no pierdan ritmo de estudio y avancen en el conocimiento. Pero no tenemos cómo evaluar el estado de situación con este modo nuevo de educar; estamos en momentos de aprendizaje, tanto los docentes, alumnos y familias que debieron reconectarse con el proceso educativo de sus hijos.

- ¿Qué críticas recibieron y qué deben mejorar?

Hay docentes que plantean que es una exigencia muy grande esta forma de trabajo. Pero tiene que ver con que no estamos acostumbrados y es parte del aprendizaje. Hay docentes que ya interactuaban con estas formas y tienen más habilidad para resolver. Otros docentes no han desarrollado, por una cuestión cultural o etaria, esta habilidad. Pero tenemos una responsabilidad de servicio público.

- Los padres también cuestionan cierta cantidad de tarea en casa.

Algunos padres dicen que sus hijos tuvieron propuestas sobrecargadas de actividades que no lo pueden administrar en la casa. Muchos docentes lo hacen en el deseo de estar cerca y brindarle mejores oportunidades a los chicos. Algún papá se queja, por eso le pedimos paciencia y lo estamos corrigiendo, moderando la cantidad de información y contenidos en la plataforma.

- ¿Puede que una cara positiva de esto sea acelerar la llegada de mayor tecnología a las aulas?

Es cierto. De hecho, esta plataforma ya superó su existencia más allá del aislamiento obligatorio. Estamos pensando en que su diseño sirva de apoyo al funcionamiento de la escuela. La plataforma virtual, con los medios tradiciones, va a colaborar a que los chicos fortalezcan su capacidad de aprender y la escuela tenga más herramientas.

- ¿Cómo cree que será la vuelta a las aulas y el receso de invierno?

Sería de necio creer que podemos terminar con el calendario escolar como si nada hubiera ocurrido. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que los chicos no pierdan el año. El receso de invierno es una pausa para los alumnos y los docentes, para recomponerse y recuperar energía para encarar la parte final del año. Se puede ver en todo caso de achicar a una semana y luego la otra semana en otro momento más adelante, pero esto es una visión mía, no significa una decisión tomada. De todos modos, hay que discutirlo a nivel nacional. Todo es revisable, pero con racionalidad.