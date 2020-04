Unas 35 mil pymes consideran cerrar sus puertas

El sector pyme es uno de los más golpeados por la cuarentena. Las pérdidas estimadas ascienden a U$S 115 millones diarios. El panorama para abril no es alentador.

Un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) indica que sólo el 10% de las mipyme están completamente operativas, hay un 36% de las empresas que se encuentran específicamente operativas, mientras que el 54% del segmento se encuentra totalmente inactivo, lo que representa aproximadamente 325 mil empresas.

Distintos monitoreos sectoriales analizados revelan caídas en las ventas de las pymes, que van del 75% al 90%.

En ese sentido, FOP indica que solo el 16% de las mipyme puede afrontar el pago de sueldos y gastos fijos de abril sin la asistencia del Gobierno.

Por otra parte, un dato que muestra la situación acuciante de las pymes, es que el 24% de las empresas no pueden enfrentar los gastos de ese mes, ni siquiera con la ayuda oficial, por lo que tienen endeudarse o aumentar el aporte de capital propio, publicó Ámbito Financiero.

De las pérdidas de las pymes, un 6% son las que actualmente tienen paralizada la actividad, lo que representa alrededor de 35.000 empresas.

El relevamiento de FOP advierte que si se agrega otra parte de las empresas que no pueden enfrentar las erogaciones de abril vía crédito o informe propio de los propietarios o accionistas. Entre todas las variables, están en riesgo 605 mil empleos.

Las pymes más comprometidas pertenecen mayormente al sector servicios (9%) y a la dimensión micro (7%) y pequeña (6%).

"El 6% del total de las pymes dice explícitamente que están considerando abandonar su actividad porque no pueden pagar salarios ni con la ayuda del Gobierno, y no tienen capacidad de endeudarse. Pero además un 25% de las empresas tampoco puede afrontar los gastos de abril con la ayuda del Gobierno y, si bien dice que va a endeudarse o aportar capital nuevo, si no lo logra, se produce una quiebra implícita y ahí el impacto ocupacional será muchas más fuerte", señala Vicente Donato, presidente de Observatorio Pyme, publicó La Nación.

Créditos

El desembolso de créditos bancarios en los diez últimos días hábiles, entre el 13 de marzo y el 1° de abril, totalizó los $ 148.000 millones, una cifra récord para la serie de préstamos al sector privado que publica el Banco Central (BCRA), según un relevamiento realizado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Ese monto de préstamos bancarios no tiene precedentes, ni en valores nominales ni en variaciones porcentuales (8% de aumento en el período considerado), indicó Adeba, que agrupa a 25 entidades financieras, tanto privadas como públicas.

El stock de préstamos en pesos al sector privado, que superó los $ 1.990.000 millones al 1° de abril, se dirigió a satisfacer la demanda de empresas "para el pago de sueldos, capital de trabajo y acuerdos en cuenta corriente, así como en financiaciones al consumo y otras necesidades de las personas físicas".

"Los datos disponibles para el 2 y el 3 de abril confirman que la tendencia alcista continúa", aseguró Adeba, entidad que reúne a las entidades financieras de capital local, en un comunicado.

La asociación resaltó que "datos extraoficiales, surgidos de los relevamientos privados muestran que los créditos siguieron creciendo a buen ritmo, con una fuerte orientación a Pymes, hasta el miércoles 9 abril".

De un relevamiento entre distintos bancos realizado por Télam a principios de semana surgió que, en el segmento de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), los bancos habían prestado más de $20.000 millones para el pago de salarios y otras financiaciones (descuento de cheques y capital de trabajo).

Se trata de líneas de financiamiento a una tasa máxima del 24% anual, impulsadas por el BCRA al liberarle a las entidades financieras cerca de $ 300.000 millones en liquidez a través de la Comunicación A 6943.

A su vez, el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha esta semana el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), al que destinará $ 30.000 millones para dar certidumbre a los bancos y que, de este modo, faciliten el acceso de monotributistas y Mipymes a los créditos.

Fuente: La Voz del Interior