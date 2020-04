"El contexto social que atravesamos complejiza el proceso de educación a distancia", dijo Trotta

El ministro reiteró que hay incertidumbre sobre la fecha concreta de inicio de clases presenciales. "No es este un período para que los docentes hagan evaluaciones del aprendizaje de los alumnos, sino que es tiempo de acompañarlos a ellos y a sus familias y desplegar todas las herramientas a su alcance", indicó el Ministro.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que el contexto social actual "complejiza el proceso de educación a distancia" necesario en este tiempo de pandemia y sostuvo que el impacto de lo que el alumno aprendió en este período "recién lo vamos a ver cuando ingrese a las aulas" por lo que el principal desafío del momento es "no profundizar la desigualdad".

Dentro de este panorama, la tarea fundamental de cada docente "es llegar con todos los recursos disponibles para acompañar a los estudiantes que no tienen la capacidad de organizarse en el hogar, lo cual es una responsabilidad de su entorno que muchas veces tampoco posee el capital educativo para acompañarlo", dijo Trotta a Télam.

El ministro reiteró que hay "incertidumbre sobre la fecha concreta de inicio de clases presenciales".

"Pero esto no nos sucede a nosotros sino también a países europeos como Italia y Francia No podemos saber si vamos a adelantar o no las vacaciones de invierno", añadió.

Para Trotta "no es este un período para que los docentes hagan evaluaciones del aprendizaje de los alumnos, sino que es tiempo de acompañarlos a ellos y a sus familias y desplegar todas las herramientas a su alcance".

"El docente en este momento es el termómetro en la generación del vínculo del chico con la escuela", apuntó.

Dentro de las estrategias desplegadas por el Ministerio de Educación para facilitar el aprendizaje a distancia están "las 14 horas diarias de televisión y de radio, la navegación gratuita en la plataforma Seguimos Educando, que ya cuenta con cinco millones de visitas diarias, y los siete millones de cuadernillos educativos repartidos en forma gratuita", reveló el ministro.

Y agregó que "el lunes 20 de abril se comenzarán a distribuir los otros cuadernillos educativos, que durarán otras semanas". "Todo esto no es un indicador de lo que el alumno aprende, eso lo vamos a ver recién cuando vuelvan a las aulas", aclaró.

En este sentido aseguró que "pensamos en el momento de la vuelta a clases en las escuelas que no haya aglomeraciones en el transporte público ni en el frente de los colegios y establecer una agenda intensiva que permita dar los contenidos de este año, sin cortar ninguno ".

Respecto a la educación privada manifestó que la escuela "tiene que ser solidaria con los padres que no pueden pagar la cuota pero también aquellos que puedan abonarla deben ser solidarios con la escuela, que tiene que pagar docentes, no docentes y sostener toda su infraestructura¨".

Precisó además que muchas universidades "comenzarán el lunes las clases virtuales".

"Creemos que hay materias como Ciencias de la Salud, por ejemplo, que es imposible darlas en forma virtual; en este aspecto cada facultad decidirá en el marco de su autonomía los pasos a seguir"

Detalló que lo que resolvió la UBA de correr el año académico al primero de junio "es una decisión para dar algún tipo de certeza a los estudiantes pero tampoco sabemos si para esa fecha se va a poder volver a clases"

"La incertidumbre en el tema educativo es generalizada en todo el mundo, porque todos estamos aprendiendo cómo enfrentar esta pandemia", remarcó.

Consciente de que es una inquietud global en el marco de la pandemia, resaltó que la escolaridad “no se va a perder, porque a la distancia se sigue educando con enorme esfuerzo” de docentes, estudiantes y familias.