Fabiana tuvo varios llamados y está más cerca de poder volver a San Francisco

Fabiana Avello es una vecina de San Francisco que en este aislamiento social por el coronavirus sufrió dos duros golpes muy seguidos. El primero fue el fallecimiento de su madre en Senillosa, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de Neuquén, y por tal doloroso motivo tuvo que recorrer los 1500 kilómetros de distancia saliendo el 16 de marzo pasado. Luego, con la cuarentena quedó varada en ese lugar y desde entonces no pudo volver para reencontrarse con sus hijas, tal como reveló ayer El Periódico.

Sin embargo, con la difusión de su caso, Fabiana recibió varios llamados con posibles soluciones para su problema, por lo que se esperanza en dejar atrás días de incertidumbre y angustia en poco tiempo más.

Si bien las tratativas aún no están concluidas y por eso prefirió no dar más detalles, la posibilidad de poder regresar aún en medio de la probable extensión de la cuarentena parece más cercana para la mujer.

Su caso

Hace 24 días que Fabiana se encuentra varada y no puede volver a San Francisco. Desde entonces, Fabiana intentó de distintas formas hallar una solución a su pedido para poder regresar por alguna vía.

"Mi mamá falleció el lunes 16 a la madrugada. Me vine esa mañana y llegué acá el martes a la mañana. Todavía no estaba la cuarentena obligatoria, me iba a quedar dos días. Resulta que cuando llegué cerraron las rutas provinciales y después cerraron todo, quedé sin colectivos", contó Fabiana.

"Estuve unos días parando de una sobrina, y ahora estoy en la casa de un amigo. Pero ya no puedo más, necesito volverme a San Francisco", exclamó.

"No vine de paseo"

"Entiendo que no me van a mandar un colectivo para mí, pero tiene que haber gente en la misma situación, me tiene dar un respuesta para que pueda volver. Mandaron a buscar gente por todas partes del mundo y no a mí que soy de acá y que no vine de paseo, no vine de vacaciones. Murió mi mamá", explicó emocionada.

La mujer explicó que sus hijas quedaron en San Francisco, si bien son mayores, tuvo que solicitar -desde Neuquén- ayuda a Acción Social en San Francisco. "En mi casa quedaron mis hijas de 18 años, además de mi hija de 20 años, que vive con mi nieta de 3 años. La primera semana pedí ayuda al municipio, hablé con Acción Social y le llevaron un bolsón de mercadería a mi hija más chica. La más grande trabaja, pero es jefe de familia así que están en su casa y se las arregla como puede, le ayuda la otra abuela de mi nieta", indicó.

"Ahora se me junta todo porque mi patrona me adelantó dos sueldos para venirme y yo iba a quedarme dos días nomás, así que estuve pidiendo dinero prestado para mi hija más chica. Hoy le escribí a una amiga para que le preste plata para cosas esenciales", explicó preocupada.