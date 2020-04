Dengue: vecinos de Bouchard preocupados por varios contagios

Una ola de contagios de dengue preocupa a un sector de barrio Bouchard, cuyos vecinos salieron a reclamar acciones en el último jueves para evitar nuevos infectados por el mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti.

En tanto, esa misma jornada un vehículo municipal recorrió el barrio realizando la tarea de fumigación, uno de los pedidos más urgentes.

Según viene informando el Ministerio de Salud de la Provincia, San Francisco es una de las ciudades del interior con circulación activa, con una cantidad de casos importante, gran parte de ellos en Bouchard.

Ester Bustos, una de las personas que contrajo dengue, señaló a El Periódico que en su caso, todo empezó el 2 de abril: “Ese día amanecí con dolor de cabeza, cansada, me dolía todo el cuerpo. Me llevaron a la clínica y me dijeron que estaba incubando algo, que me tenía que ver el médico de cabecera. Este me dijo que había que esperar porque no había hecho fiebre así que bueno, me mandaron a casa y que me cuidara. Ya a las 19 volví con 39 de fiebre y ahí no paré más. Me hicieron los análisis, me dijeron que era positivo, que me quedara en cama y tomara paracetamol".



Esta mañana se fumigó el sector.

La mujer agregó más detalles de su padecimiento: "Es tremendo, no se lo deseo a nadie. Quisiera que no hubiera más infectados porque hay muchos chicos, mujeres, no quiero que ellos pasen lo que yo estoy pasando".

Bustos recordó que antes de conocerse su caso, el municipio ya había hecho un bloqueo en la zona. "Vinieron a desinfectar acá, yo no sabía que había tantos casos, y me dijeron que sí, que hay varias personas con dengue. Desde un primer momento, por la forma en que yo me sentía, sospeché de algo que no era normal por el dolor pero nunca imaginé esto. Recién corto con el médico que continuamente me está llamando por teléfono. Me dijo que me iba a sentir bien, pero me dijo 'no te puedo decir cuándo', no sabemos cuánto tiempo te va a llevar recuperarte, eso depende del organismo de cada uno".

Fue su hija Verónica Bustos quien por medio de un audio de WhatsApp viralizó lo que sucede en este sector de San Francisco: “Gracias a Dios, como soy peluquera, con mis clientas se viralizó, todas pusieron un poquito y llegó a los oídos de quien tenía que llegar. Esta mañana (por el jueves) se presentó el doctor (Fernando) Giacomino, todo es para que no siga pasando. Si yo no hacía ese audio nadie nos escuchaba, yo quiero a mi mamá, quiero que esté bien como todas las personas".

Bustos manifestó su preocupación, también, porque ese jueves se conoció el diagnóstico de una vecina que está embarazada. "Ahora hay un caso que dio hace quince minutos de una chica embarazada de tres meses. Deben haber más de 60 casos en el barrio, no se tomaban medidas, vos llamabas y nadie contestaba el teléfono. Por qué tener que llegar a este extremo, pedir por favor que te escuchen. Yo quiero que mi mamá esté bien. Quiero proteger a mi familia, mis hijos; yo no quiero que mis hijos pasen por lo que está pasando mi vieja. Entonces no queremos que suceda más, queremos que se mantenga la limpieza en el barrio, que nos ayuden a mantener porque yo estoy segura que, si no mantengo limpio mi sector, mi patio o mi lote, vienen y te hacen una multa. Y acá en el barrio hay un montón de mugre y sin embargo son ciertas personas y no se hacen eco de lo que nos dicen. Es por seguridad para todos, hagamos algo entre todos".



Ana tiene a su marido enfermo de Dengue.

Más vecinos

Ana de Casalis, otra vecina, contó lo que le sucedió a su marido, también positivo en dengue: "A mi marido le dicen que es dengue lo que tiene, le hicieron los estudios. Empezó con mucho dolor de cabeza y tenía muchos dolores en el cuerpo, pero él no tenía fiebre. Pero ahora le salieron manchas. Nos dimos cuenta que era dengue porque le dijo el médico, llamamos al 107 y la doctora le dijo que tomara paracetamol. No tenía fiebre, pero está muy debilitado, come poco. Además hay varios casos en la cuadra, vos limpiás pero los otros no limpian", resumió.

Por su parte, otra de las vecinas que padece la enfermedad, Cintia Ferreyra, comentó que inició con fiebre y mucho dolor corporal: “Fui al hospital y me hicieron hacer el análisis. El resultado me dio positivo, luego vinieron hasta acá a avisarme. A mí me fumigaron acá adentro. Yo me había enterado que había un caso en la otra cuadra que también le hicieron lo mismo".

Lugo, la vecina indicó: "Yo no había sospechado, me enteré después porque me preguntaron en el hospital si había casos. Me atendieron muy bien gracias a Dios. Me hicieron los análisis correspondientes. Todavía me duele el cuerpo cada tanto y agarro fiebre. En el hospital me dijeron que tomara paracetamol cada ocho horas y ahora vivir con esto. Tengo dos hijos a los que les pongo repelente cada ocho horas, acomodo, tengo el pasto corto, lo vamos a mantener así. No sé qué decirles, hay que tener precauciones como dicen, ni agua limpia acumulada, ni pasto largo; tomo mis precauciones y pido que todos lo hagan".



María Catalina Barea aseguró que a diez días de haber contraído la enfermedad, aún se siente mal.

Por último, María Catalina Barea, otra mujer que enfermó de dengue, sostuvo: "Estoy mal, muy mal, con muchos dolores en los huesos, mucho dolor de cabeza, sin ánimo, sin ganas de nada más que estar en la cama. Tengo una amiga que es enfermera y ella me dijo que podía ser dengue, que fuera enseguida al médico. Ya a la madrugada del otro martes, van a hacer diez días”, narró.

Sobre el dolor que se siente, Barea describió: “No es un dolor de cabeza común, sino es como que te martillan la cabeza, te abren el cerebro, es un dolor tan raro y feo… Mis hijos me llevaron al médico y enseguida me diagnosticaron. Cuesta mejorar, ya me levanto de la cama pero me siento muy cansada con ganas de acostarme, no tengo fuerzas".

La mujer explicó que, a raíz de lo ocurrido, en su casa están tomando las precauciones pertinentes para evitar nuevos contagios: "Nos cuidamos con repelente, con Raid, tomamos todas las precauciones porque no quisiera que a nadie más le pase”, concluyó.