Ping Pong de cuarentena: Maximiliano Taborda

- Nombre, edad y club donde jugás

Soy Maximiliano Taborda, tengo 26 años y estoy jugando en La Hidráulica de Frontera

- ¿Qué es lo que más extrañás del club?

Se extraña mucho estar con los compañeros. Estar en contacto con la pelota, las risas en las prácticas. Se extraña el entorno futbolero, y más en ese club, es difícil describirlo...

- ¿A quién extrañás del club? ¿Por qué?

Se extraña llegar al club, encontrarte con la gente que te rodea en el club porque hay una energía muy positiva y es un grupo muy unido. La verdad que da gusto entrenar en La Hidráulica, a uno le hace muy bien. Jugadores, profes, comisión siempre aportan para tirar para adelante y eso es muy lindo...

- Un recuerdo o una anécdota con el club...

El día de mi debut con Sportivo Santa Clara, de local. Ganamos 2-1 y me tocó convertir los dos goles. Íbamos perdiendo 1-0, en el segundo tiempo lo empató -ni lo festejo-, me voy al medio rápido para sacar. A los 49 minutos hubo penal para nosotros, no lo dudé, agarré la pelota, lo pateé y lo fui a festejar con mi vieja que estaba en la tribuna, fue un momento muy lindo que voy a recordar siempre porque lo festejé con toda la hinchada de La Hidráulica y con mi vieja que estaba alentandome.

- Si tuvieras que elegir otro club de la ciudad... ¿Cuál elegirías y por qué?

No lo pensé. El año pasado me tocó llegar a La Hidráulica, me recibieron de la mejor manera, un cariño muy grande que te hace sentir parte del club como si fueras de toda la vida. Estoy muy bien acá y no he pensado, ni se me ha cruzado por la cabeza jugar en otro club...

- ¿Qué hacés cuando no entrenás? ¿Retomaste alguna actividad?

Yo siempre planifico entrenamientos en la semana, me gusta estar activo y no regalar nada, hago ejercicios en el patio de mi casa. Pero cuando no entreno trato de aprovechar el día para estar con mi familia. Me gusta mucho jugar con mi hija, así que lo tomo con calma y disfruto esta situación.

- ¿Por qué es importante quedarse en casa?

Es sumamente importante quedarse en casa en este tiempo que nos toca vivir, ahora más que nunca tenemos que quedarnos en casa cuidarnos entre todos, evitar contacto con los demás y que todo esto se pueda solucionar de la mejor manera y solo sea algo de mal gusto que nos tocó vivir, estaria bueno que todos lo tomemos seriamente