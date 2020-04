La respuesta de una de las clínicas hacia el reclamo de ATSA

Trabajadores de la salud se encuentran reclamando una deuda por los aumentos correspondientes a enero y febrero que, explicaron, no fueron abonados a partir de un aparente acuerdo entre las cuatro clínicas privadas de San Francisco. Se trata de aumentos de 3 mil pesos en enero y de 4 mil a partir de febrero de este año aprobados para el sector privado, que se iban a absorber en futuras paritarias.

Desde las clínicas, particularmente el Sanatorio San Justo, reconocieron lo postulado y aseguraron que obedece al panorama económico actual.

Daniel Martelli, director del sanatorio, dialogó con El Periódico y manifestó que el personal no elevó reclamos por el tema a la vez que expresó que el aumento acordado en paritarias se está abonando.

"No es un acuerdo de las cuatro clínicas, esto no pasa en San Francisco, esto es a nivel provincial, excede los límites de la provincia, inclusive en la ciudad de Córdoba fue un poco peor. También se adeuda el bono de lo 5 mil pesos que fue dado el año pasado en muchos lugares. Lo que puedo decir es que no hemos tenido ningún reclamo por parte del personal, es una medida que adopta el sindicato por su cuenta. En los sanatorios la gente entiende la situación por la que estamos pasando y no ha habido ningún problema ni reclamo ni nada que se le parezca. Esto viene directamente desde ATSA que tiene todo su derecho en reclamarlo", afirmó Martelli.

El director del sanatorio agregó que la medida adoptada obedece a una cuestión económica. "Esto se viene alertando desde hace mucho tiempo, esto no es COVID solamente. Desde hace mucho tiempo se viene alertando sobre los problemas económicos que tienen la instituciones de salud, sin que nunca se haya tomado ninguna medida y ahora obviamente que todo esto agrava una situación que ya de por sí era penosa de antes. Hoy estamos tratando de prepararnos de la mejor manera posible para afrontar todo lo que se viene con un descontrol de precios, con insumos cuyos precios se han ido por las nubes, con faltantes de insumos, se da una situación un poco particular que agrava todos los problemas que ya teníamos de antes", dijo.

Seguidamente, Martelli insistió: "Esto no se trata de una actitud corporativa ni nada por el estilo, sino de ver qué podemos hacer y cómo nos podemos acomodar. No podemos reducir horario de personal, no queremos despedir gente. Es gente que seguramente en poco tiempo la vamos a necesitar en su plenitud, no podemos hacer suspensiones programadas, reducciones de horarios, reducciones de salarios, tenemos que estar a plena capacidad operativa teniendo en cuenta lo que se viene y eso el personal lo entiende perfectamente".

El médico afirmó que no tuvieron diálogo con el gremio pero reconoció que recibieron intimaciones ante lo ocurrido. "No nos hemos sentado a hablarlo nunca, el gremio conoce lo que pasa. Es más, el aumento que se ha dado lo hemos pagado la mayoría, que es del 7,5 por ciento ahora este mes más otro aumento el mes que viene y otro el próximo. Eso se está pagando. Lo que no se pagó fue el decreto que había salido antes que esta siendo ya absorbido por el aumento de paritarias que corren a partir de este mes. Esos aumentos sí se han dado, queda la deuda de lo anterior. El tema no es una actitud corporativa ni caprichosa, sino qué se puede pagar en esta situación y qué no", concluyó.