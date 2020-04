Médico de San Francisco confirmó que dio positivo por coronavirus

Si bien aún no fue informado oficialmente por las autoridades del Ministerio de Salud provincial ni del Hospital Iturraspe, el médico sanfrancisqueño Daniel Elkin aseguró este martes que resultó positivo por coronavirus y que el resultado de los estudios se lo informaron anoche lunes. "Sí, soy positivo del COVID-19", confirmó Elkin a El Periódico. Se trata del segundo caso en San Francisco.

Se espera que su caso sea incluido en el informe de este martes y que las autoridades del Comité Sanitario del Hospital brinden precisiones. El profesional explicó que hizo algunas cirugías al regresar y tuvo contacto con pocas personas, a las cuales se identificó y se contactó. Y que el centro de salud en el que atiende permanece cerrado.

Elkin manifestó que viajó semanas atrás a Chile a un congreso médico, cuando aún no se había declarado la pandemia, y regresó el 12 de marzo, cuando todavía no era obligatoria la cuarentena para quienes llegaban de ese país. Presuntamente se habría contagiado en ese lugar, ya que uno de los asistentes al congreso dio positivo y por eso se lo contactó a él semanas después; aunque no puede confirmarlo.

También subrayó que respetó la cuarentena desde que se convirtió obligatoria y que salió de su casa para trabajar después de haber sido autorizado. Dijo que en ningún momento tuvo síntomas, ni él ni su familia, y que ahora se encuentran aislados.

Y añadió que se identificó a las personas con las que tuvo contacto para que puedan hacerse los controles.

"La cuarentena se respetó", dijo

"Quiero que quede claro que yo respeté todas las normas, por eso doy todas las fechas para que nadie diga que yo no respeté la cuarentena, que no hice esto o que no hice aquello. La cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás", indicó.

"Me enteré ayer a la noche, hice un viaje, fui a un congreso a Chile, volví el 12 de marzo. Cuando volví Chile no era área de circulación, llegué un sábado. El lunes a la tarde lo ponen en país de circulación, inmediatamente avisé a Epidemiología, hablé con la gente de la Secretaría de Salud de San Francisco, avisé que estuve en Chile y que me ponía en cuarentena porque es lo que corresponde", explicó el traumatólogo.

"Hice la cuarentena sin síntomas, cuando termino la cuarentena aviso a la gente de Epidemiología que terminaba mi cuarentena y les pregunto si tenía que hacer algo o no, me dijeron 'usted no tuvo síntomas', ellos me estuvieron controlando mientras estuve en cuarentena, me llamaron por teléfono, me preguntaban si tenía fiebre, me hicieron todos los controles como corresponde. Cuando se termina mi cuarentena pregunto si tenía que hacer algo, me dicen que podía salir", contó Elkin.

Al salir de la cuarentena

"Como estoy exceptuado por el decreto salí e hice algunas urgencias, no mucho pero fui a Freyre, tuve que operar una fractura de fémur, dos o tres cirugías, el domingo a la tarde me llaman de Epidemiología de Córdoba porque en el curso al que fui a Chile hubo un médico que dio positivo, que por favor me hisopara para controlar, esto fue 23 días después de haber vuelto, mucho más de los 14 días, salí porque me autorizaron a salir, a los 23 días de haber estado en Chile me hicieron el hisopado y anoche me dijeron que era positivo", relató.

"Estoy asintomático, nunca en estos 23 días tuve nada, entonces básicamente lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, me van citar de Epidemiología para hacerme un nuevo control en un tiempo que van a determinar ellos de acuerdo a como venga yo, si con síntomas o no y de acuerdo a los tiempos que hace, 23 días, y me hisoparán de nuevo hasta que tenga el alta infectológica", agregó.

"El centro donde yo tengo el consultorio está cerrado, hicimos urgencias, tuve algún contacto con la gente, ya los identificamos y les hemos avisado para que se hagan todos los controles, estuve medianamente en contacto, en esta época contacto con distanciamiento, con todas las medidas de prevención, somos personal de salud y respetamos las medidas como corresponde pero los controles los tenemos que hacer igual", señaló.

"Estuve con mi señora y los chicos, los primeros 14 días estuve aislado, después que salí estuvimos en contacto así que ahora estamos todos aislados, ninguno tiene síntomas pero estamos todos aislados. A ellos no les hicieron hisopado porque ellos son posibles contactos, tienen que ver si van a hacer síntomas o no en algún momento, por ahora no. Yo estoy a disposición de la gente de Epidemiología.

"Cumplí con todas las normas que correspondía, no tengo nada que ocultar. Y a partir de esta situación tengo que cumplir con otras normas extra", aclaró.