Coronavirus en Córdoba: a qué países viajaron los que se contagiaron en el exterior

La provincia de Córdoba registra hasta este lunes 6 de abril un total de 143 casos confirmados de personas con infección por coronavirus, de los cuales la amplia mayoría (104) corresponden a los llamados casos importados, es decir, aquellos que se contagiaron en viajes a otros países o provincias, según los datos del Ministerio de Salud provincial.

Esas 104 personas viajeras corresponden al 72,72% de los casos a la fecha, mientras que entre los positivos hay otras otras 33 personas (23% del total) que tuvieron contacto estrecho con casos importados, otras 5 que son personal de salud (3,49%) y un caso (0,69%) se encuentran en investigación.

Según las estadísticas de Salud, Córdoba no registra a la fecha transmisión comunitaria, es decir, casos positivos de personas que no hayan viajado ni estado en contacto con otros casos importados positivos, y que por lo tanto ya no se puede rastrear el origen de la infección.

¿Y de qué países arribaron los viajeros que se contagiaron en el exterior? El podio lo conforman Brasil (27,1%), seguido por Estados Unidos (20,8%) y España (14,6%).

Es decir que solo Brasil y Estados Unidos reúnen casi la mitad de todos los casos importados, con el 47,9 por ciento. Sumando a España, entre los tres abarcan la mayoría con el 62,5% de los casos.

Luego le siguen México (6,3%), República Dominicana (5,2%), Italia (5,2%), Egipto (3,1%), Chile (2,1%) y otros (5,2%).

El Ministerio de Salud provincial también incluye como casos importados a viajeros dentro de Argentina (10,4%)







En detalle

A la fecha, en la provincia de Córdoba se notificó un total de 1.534 casos, de los cuales:

143 son confirmados

3 asistidos en Córdoba, pero oriundos de otras provincias (Santa Fe, San Luis y Tucumán)

4 oriundos de Córdoba, pero asistidos en otras provincias: 2 en Ciudad de Buenos Aires, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en Santiago del Estero).

1.266 se descartaron

247 se encuentran en estudio

